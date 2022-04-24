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وولف: "الغضب المحض" المشترك وراء المحادثة المتشنّجة مع هاميلتون

فنّد توتو وولف مدير فريق مرسيدس وجود أيّ توتّرٍ في العلاقة بينه وبين لويس هاميلتون حيال معاناة الفريق في الفورمولا واحد، وذلك بالرغم من المحادثة المتشنّجة بعض الشيء التي شُوهدت في مرآب الفريق.

وولف: "الغضب المحض" المشترك وراء المحادثة المتشنّجة مع هاميلتون

على خلفيّة خروج مرسيدس من القسم الثاني من التجارب التأهيليّة لجائزة إيميليا-رومانيا الكبرى يوم الجمعة، شُوهد هاميلتون في محادثة حامية مع وولف في القسم الخلفي من مرآب الفريق.

وأشار بعض المتابعين أنّ الثنائيّ كان يتجادل حول مقاربة مرسيدس للتصفيات، وكان الجدل المفترض العلامة الأولى على التوتّر بينهما حيال صعوبات الأداء الحاليّة.

لكنّ وولف فنّد المزاعم بأنّ المحادثة كانت أكثر من مجرّد تعبير كلٍ منهما عن انزعاجه من مشاكل تحمية الإطارات التي أضرّت بالفريق.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن فحوى تلك المحادثة، قال وولف: "من المسلي كيف تمّ تأويلها".

وأضاف: "تشاركت أنا ولويس بعض الانزعاج لعدم قدرتنا على استخراج الأداء على صعيد اللفّة الواحدة وكيف كان ذلك مزعجًا. لكن كانت ذات وجهة النظر ببساطة وكان ذلك مجرّد غضبٍ محض".

وأكمل: "لا يوجد انقسام، ولا يوجد توجيه لوم ولا أيٌ من ذلك. هناك ضغط، لكن سأقول بأنّ ذلك هو الضغط الضروري لإرجاع الأمور إلى السكّة الصحيحة".

وأردف: "لا أحد في الفريق قريبٌ من الاستمتاع بالوضع في الوقت الراهن. نحتاج للغوص عميقًا كفريق للتعافي مثلما فعلنا مسبقًا".

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وفي حين أنّ هاميلتون غير مسرورٍ بالوتيرة الحاليّة لسيارة مرسيدس، قال وولف أنّ جميع المؤشّرات تفيد بأنّ بطل العالم سبع مرّات يسعى لدفع الفريق إلى الأمام.

وقال في هذا الصدد: "جميعنا يمرّ بلحظات جيّدة وأخرى صعبة. لدينا التفاؤل والتشاؤم. غادرنا للتوّ اجتماعنا الهندسي وتمحور حول التالي: ما هي الوجهات التي نحتاج لاتّباعها فورًا".

وأكمل: "لذا لا أرى أيّ فارقٍ في العزيمة والشغف لحلّ هذه المشاكل وإعادة أنفسنا إلى دائرة المنافسة والفوز بالسباقات والبطولات".

لكن بالرغم من تفاؤل الفريق حيال قدرته على فكّ العنان للإمكانيّات التي يعتقد بأنّ سيارته تتمتّع بها، اعترف وولف بأنّ الأفكار المتعلّقة بالبطولة بعيدةٌ في الوقت الحاضر.

وقال: "نحن الآن في الجولة الرابعة، وربّما كان اليوم المستوى الأسوأ لها فيها".

وأضاف: "من الواضح أنّنا لم نكن قريبين مطلقًا من المقدّمة. وسيكون من غير الواقعي الزعم بأنّ لنا موقعًا بين فرق الصدارة للمنافسة على البطولة".

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