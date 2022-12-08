وولف: العلاقة مع بينوتو منكسرة لدرجة تحول دون انضمامه إلى مرسيدس

وقعت العديد من المناوشات بين وولف وبينوتو حيال العديد من المسائل أثناء قيادة كلٍ منهما لفريقه على مدار المواسم الأربعة الماضية، خاصة في موسم 2019 بسبب المخاوف بشأن قانونيّة محرّك فيراري.

وأعلنت فيراري الأسبوع الماضي عن استقالة بينوتو من دوره على رأس الفريق ومغادرته نهاية هذا الشهر، ليُنهي بذلك فترة 28 عامًا أمضاها في صفوفها. وتُرك بذلك أحد أبرز المواقع في الفورمولا واحد شاغرًا، حيث قالت فيراري أنّها ستُحدّد خليفته مطلع العام الجديد.

وبحديثه ضمن برنامج "ما بعد شبكة الانطلاق" الإذاعي للفورمولا واحد، قال وولف مدير فريق مرسيدس أنّه "ليس سرًا" أنّه واجه مواقف متشنّجة مع بينوتو في الأعوام الأخيرة، لكنّه شعر بأنّ العلاقة بينهما رُمّمت قليلًا خلال موسم 2022.

وقال النمساوي: "نحن في موقعٍ أفضل بكثير. لكن كان من الواضح دائمًا أنّه تحت ضغطٍ هائل. من الأفضل أن يكون لك عقدٌ جيّدٌ للمغادرة عندما تكون مديرًا لفريق فيراري".

وأضاف: "حدث الأمر الحتمي الآن، لكنّه تشبّث لفترة أطول ممّا اعتقدته".

وإلى جانب لعبه دور مدير فريق فيراري، كان بينوتو المدير التقنيّ كذلك بعد أن استلم ذلك الدور في 2016. وسبق له قبل ذلك الإشراف على قسم المحرّكات وهو ما يمنحه أحد أكثر السير الواسعة في البادوك.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان سجلّ بينوتو سيتركه محلّ اهتمامٍ من مرسيدس، ربّما للإشراف على قسم وحدات طاقتها، استبعد وولف ذلك قائلًا: "كلّا، أعتقد بأنّ العلاقة بيننا منكسرة كثيرًا في العامين الماضيين".

وأضاف: "لا يُمكنني أن أعلم ما سيحدث مع الفرق الأخرى. لكن من المؤكّد أنّ ماتيا يُدرك الفورمولا واحد بجميع جوانبها، وربّما سيجد دورًا في فريقٍ آخر".

ويُعتبر فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو أبرز المرشّحين الآن لإدارة فريق فيراري، لكنّ وولف شعر بأنّه "من الصعب للغاية" تحديد من هو الأنسب لذلك الدور.

وقال: "تحتاج لفهم رياضة المحرّكات، أكثر من مجرّد فهم الفورمولا واحد ربّما".

وأضاف: "لكن هناك العديد من الأطراف المتداخلة، وجميعنا متواجدون في قفص البادوك. تحتاج للتمتّع بخبرة سياسيّة كذلك".