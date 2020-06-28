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وولف: العرض الرائع للفورمولا واحد في النمسا سيعوّض "غرابة" الوضع العام

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وولف: العرض الرائع للفورمولا واحد في النمسا سيعوّض "غرابة" الوضع العام
28-06-2020

يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّه بوسع الفورمولا واحد تقديم عرض رائع في النمسا للتغلب على "غرابة" الوضع العام بسبب السباقات التي ستقام من دون جمهور.

يرى وولف أن سباقَي النمسا الشهر المقبل واللذين سيقامان تحت بروتوكولات "كوفيد-19" سيشكلان تجربة جديدة للجميع، لكنه عبر عن اعتقاده بأن فريقه سيكون مستعداً بشكل جيد.

فقال: "أعتقد أننا جميعنا نعلم ما نريده، أعتقد أننا نعلم أن حماية طاقم العمل والجميع تمثل أولوية أساسية. لكن بالمقابل، إنها تجربة جديدة لم نخضها من قبل".

وأكمل: "نحن نتكلم عن عزل، وتفاعل أقل مع الفرق الأخرى، ومع وسائل الإعلام والمتابعين. كل ذلك يعتبر تجربة جديدة".

وأردف: "لطالما كانت الفورمولا واحد قادرة على استخلاص الإيجابيات، وفي حال نجحنا بتقديم عرض رائع يومي السبت والأحد، فإنني أعتقد بأن ذلك سيعوض من ’غرابة’ الوضع".

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بالمقابل، اعترف وولف أن التوقف الطويل للموسم عطّل من روتين عمله الاعتيادي وذلك ما شكل صعوبة بالنسبة له.

فقال: "لقد كانت فترة غريبة بالتأكيد، والجميع كان يقول لي أنهم يحبون قضاء أوقاتهم في المنزل، لكنني لا أصدّق ذلك تماماً، لأننا نعيش ضمن بيئة سريعة التغير".

وأكمل: "نحن نعمل ضمن إطار معين، نعلم متى نتجه للسباقات ومتى نعود لمكاتبنا، ونعلم متى نعود إلى منازلنا. فجأة تغير كل ذلك. وأنا أفتقد المنافسة".

من جهة أخرى، أوضح وولف أن هناك الكثير من الأمور يتوجب التركيز عليها حالياً، فقال: "المسألة الأهم لموسم 2021 هي سقف النفقات خاصة للفرق الكبيرة مثل مرسيدس، ريد بُل وفيراري والتي يتوجب عليها التأقلم".

وأكمل: "ذلك هو التحدي الأصعب، وهذا هو المشروع الذي يبقينا مشغولين على الدوام".

وشدد وولف على أنه لا يمكن توقع مستويات المنافسة في النمسا بناءً على التجارب الشتوية وحدها.

فقال: "لطالما كنت أعتقد أن الأداء على الحلبة مختلف. لو نظرنا إلى 2019، ومن ثم شاهدنا ما حصل في أستراليا، لوجدنا أن الأمر مختلف تماماً".

وأكمل: "سافرنا إلى أستراليا هذا الموسم، ولم نكن نتوقع منافسة سهلة هناك. وكان بوسعنا رؤية حماسة الفرق للمنافسة لأنهم يعتقدون أن لديهم سيارات رائعة".

وتابع: "ربما نشاهد بعض المفاجآت، أعتقد أن ريسينغ بوينت لديهم سيارة قوية جداً وقد أظهروا أزمنة جيدة في برشلونة. لا شكّ بأن مكلارين ورينو سينافسان كذلك".

واختتم: "لذا علينا الانتظار لنرى. لطالما كنت حذراً في التوقعات. أعتقد أننا سنرى أولى الإشارات قريباً".

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