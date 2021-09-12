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وولف: الطوق أنقذ حياة هاميلتون بالتأكيد في حادثه مع فيرشتابن

قال توتو وولف أنّ نظام الطوق لحماية قمرة القيادة أنقذ حياة لويس هاميلتون "بالتأكيد" ضمن حادثته مع ماكس فيرشتابن في سباق مونزا للفورمولا واحد اليوم الأحد.

وولف: الطوق أنقذ حياة هاميلتون بالتأكيد في حادثه مع فيرشتابن

جمعت حادثة بين هاميلتون وفيرشتابن أثناء تنافسهما على المسار في المنعطف المزدوج الأوّل في منتصف سباق إيطاليا، وهو ما تسبّب في انسحابهما.

وشهدت الحادثة توقّف سيارة ريد بُل فوق سيارة مرسيدس الخاصة بهاميلتون، حيث أظهرت الإعادة البطيئة لمس إطار فيرشتابن لخوذة هاميلتون. لكنّ الطوق امتصّ أغلب الاصطدام.

وقال هاميلتون بعد السباق أنّ رقبته تؤلمه قليلًا نتيجة للحادث، في حين اعتبر المراقبون أنّ أغلب اللوم يقع على فيرشتابن ووجّهوا له عقوبة التراجع ثلاثة مراكز في سباق روسيا.

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وعندما سُئل إن كان الطوق قد أنقذ حياة هاميلتون في مونزا، قال وولف مدير فريق مرسيدس: "أنقذ الطوق حياة لويس اليوم بالتأكيد".

وأضاف: "كان ليكون حادثًا مروّعًا لو لم يكن لدينا الطوق، ولا أريد التفكير فيه أصلًا".

ومثّلت هذه الواقعة الحادثة الكبرى الثانية بين هاميلتون وفيرشتابن هذا الموسم على إثر حادثتهما في اللفّة الأولى من سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

ووصف وولف حركة فيرشتابن بـ "المخالفة التكتيكيّة" بعد السباق، لكنّه أدرك انحيازه في تقييم الواقعة، قائلًا أنّه يجب احترام قرار المراقبين.

وقال وولف أنّ المعركة بين السائقَين "ضارية ومحتدمة"، لكن عليهما إيجاد طريقة للتسابق في ما بينهما بشكلٍ نظيف.

وقال النمساوي: "يحتاجان لإيجاد طريقة للتسابق في ما بينهما. إمّا ترك مساحة في كلّ جهة، أو ستقع الحوادث، لا يكون الأمر واضحًا تمامًا في الحقيقة".

وأردف: "مثل تقييم حادثة سيلفرستون وتوجيه أغلب اللوم. لكنّهم يعلمون داخل السيارة ما هم بصدد فعله وكيفيّة تسابقهما".

وأكمل: "علينا متابعة ذلك باهتمام ونأمل أن لا نحصل على ثمانية حوادث في السباقات الثمانية المتبقية".

وشعر وولف أنّه من المهمّ أن يحدّ قرار المراقبين في مونزا ممّا وصفها بـ "المخالفات التكتيكيّة" لمنع تكرار الحوادث في المستقبل.

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وقال في هذا الصدد: "لا نريد أن نجد أنفسنا في المستقبل في وضع يخسر فيه أحدهما مركزًا، والطريقة الوحيدة لإيقاف السباق أو إيقاف الآخر عن تسجيل النقاط تكون عبر الإطاحة به".

وأكمل: "يحتاج كلٌ منهما لترك مساحة للآخر، يتسابقان بشكلٍ محتدمٍ لكن يتفاديان الحوادث".

وأردف: "لأنّ هذه كانت معركة ممتعة حتّى الآن، وشاهدتم أنّ الطوق أنقذ حياة لويس اليوم، بينما تعرّض ماكس لذلك الاصطدام القويّ في سيلفرستون".

واختتم بالقول: "لا نريد أن نصل إلى وضعٍ نتدخّل فيه عندما يُصاب أحدٌ بأذى".

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فيرشتابن يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في روسيا إثر حادثته مع هاميلتون في مونزا

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هاميلتون "تفاجأ" من فيرشتابن الذي لم يتحقق من أنه بخير بعد حادثتهما في مونزا
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