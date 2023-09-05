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وولف: "الخطأ فقط" هو ما سيمنع ريد بُل من الفوز بجميع سباقات موسم 2023

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأن فريق ريد بُل سيحقق الفوز بجميع سباقات موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد، إلا في حال ارتكبت خطأ كبيراً في أحد السباقات.

احتفال فريق ريد بُل بالفوز في مونزا

حقق ماكس فيرستابن فوزاً تاريخياً في مونزا منحه رقماً قياسياً من عشرة سباقات على التوالي وهو إنجاز لم يحققه أي سائق على الإطلاق في الفورمولا واحد.

ورغم بقاء 8 سباقات على حلبات مختلفة، لكن المنافسين يشككون بإمكانية زحزحة ريد بُل عن المركز الأول.

وبالنسبة إلى وولف، فلا يرى أن هناك أية إمكانية متاحة لإيقاف ريد بُل.

فقال: "أعتقد أنهم بحاجة لأن يتعرضوا لأخطاء كثيرة وإلا سيفوزون بكل سباق".

وأكمل: "بالمناسبة. ذلك الإنجاز (الفوز بكامل سباقات الموسم) سيكون مثيراً للإعجاب لأنه تجسيد للمثالية. لم نتمكن من تحقيقه (أيام هيمنة مرسيدس) لأن سائقَينا أخرجا بعضهما البعض عن الحلبة في برشلونة (2016)، من ثم واجهتنا مشاكل في المحرك على حلبة ماليزيا".

ورغم أن وولف يرى أن تحقيق ريد بُل لمثل ذلك الإنجاز دليل على النجاح، لكنه قلل بشكل كبير من أهمية الرقم القياسي الذي حققه ماكس فيرستابن عبر الفوز بعشرة سباقات على التوالي.

فقال: "بالنسبة لي، مثل هذه الأرقام لا معنى لها على الإطلاق".

وأكمل: "لم يكن لها أهمية حتى حين كنا نحن مهيمنين، ولا أعلم عدد السباقات التي فزنا بها على التوالي. ولم أكن أعلم أن هناك إحصائيات لمثل هذه الأرقام".

وأضاف: "لذا، الطلب مني التعليق عليها لهو أمر صعب لأنني لم أفكر بها طوال حياتي. لكن النتائج تُظهر أنه سائق رائع على متن سيارة رائعة ينافسان على أعلى مستوى ممكن".

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من جهته، أكد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل على ضرورة عدم الانسياق وراء السعي لتحقيق الأرقام القياسية، مشيراً أن حلبة سنغافورة قد تكون الأصعب حتى الآن للعلامة النمساوية.

فقال: "لقد فزنا بـ 14 سباقاً من أصل 14 حتى الآن. أي أكملنا الموسم الأوروبي بأكمله دون خسارة وذلك أمر لم نكن نتخيله على الإطلاق".

وتابع: "الفوز بسباق مهمة شاقة، الفوز بـ 14 على التوالي أو 24 فذلك يعني بأن كل فرد ضمن الفريق يقوم بعمله على أكمل وجه".

وأردف: "نحن ننافس في وجه فرق شرسة، ونركز على كل سباق لوحده. سنغافورة هي الجولة المقبلة، وهي حلبة شوارع، من بين الأصعب ضمن الروزنامة".

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