وولف: "الجميع" يستحقّ اللوم على "الأداء الضعيف بالكامل" لمرسيدس

تحسّر توتو وولف مدير فريق مرسيدس على "الأداء الضعيف بالكامل" من قبل "كلّ المعنيين" بعد أن أكملت السهام الفضيّة تصفيات جائزة المجر الكبرى في المركزين الخامس والـ 17.

عانى جورج راسل من "كارثة" باعترافه على إثر فشله في التقدّم إلى القسم الثاني، وذلك على إثر خطأ في المنعطف الثامن ضمن لفّته الحاسمة، في الوقت الذي تصدّر فيه زميله هاميلتون جدول الأزمنة.

ومع تقديم بقيّة السائقين لتحسينات بعد فترة العلم الأحمر على إثر حادث سيرجيو بيريز سائق ريد بُل، فشل راسل في تحسين زمنه على الحلبة الرطبة قبل أن يدخل إلى خطّ الحظائر في الوقت الذي استغلّ فيه منافسوه تحسّن حالة المسار.

ومع عبور هاميلتون، جاء ارتفاع حرارة سطح المسار ليقلب مستوى الأداء ويتسبّب في معاناة بطل العالم سبع مرّات في العبور بالكاد إلى القسم الثالث.

وحينها أكمل سائق مرسيدس المنافسات الختاميّة على بُعد ستّة أعشارٍ من الثانية عن لاندو نوريس سائق مكلارين صاحب قطب الانطلاق الأوّل، وهو ما يؤكّد معاناة مرسيدس على درجات الحرارة العالية.

وقال وولف لقناة "سكاي سبورتس": "كان أداءً ضعيفًا بالكامل، حرفيًا من قبل جميع المعنيين هنا".

وأضاف: "خسارة سيارة في القسم الأوّل... لا يجب أن يحدث ذلك. لم نتمتّع بالوتيرة الكافية في النهاية. كان يومًا مُخيّبًا للآمال".

وكان راسل قد شكّك في قرار مرسيدس بعدم تزويد السيارة بوقودٍ أكثر في نهاية القسم الأوّل بالرغم من معرفتها بأنّ حالة المسار تتحسّن مع جفافه، بالرغم من أنّ ذلك تعارض قليلًا مع رسالته اللاسلكيّة التي وضع فيها اللوم على نفسه في فشله في العبور.

وبالرغم من أنّه كشف أنّ راسل اختار عدم اتّباع الخطّة الأصليّة للتواجد على الحلبة في نهاية الحصّة، اعترف وولف أنّه كان يجب أن يكون هناك المزيد من الوقود في السيارة.

وقال: "أعتقد بأنّه كان علينا أن نُكمل اللفّة كاملة، عندما تواجد لويس في المركز الأوّل، وقال حينها أنّه لم يضغط بقوّة حينها".

وأكمل: "أمّا الثانية، فقد وضعنا وقودًا كافيًا للنهاية لكنّ الخطّة كانت مختلفة. كان البرنامج يقضي بإكمال لفّة سريعة-بطيئة-سريعة، لكنّه قرّر إكمال ثلاث لفّات سريعة".

واختتم بالقول: "لكن لنقل أنّ ما حدث خطأ الفريق بنسبة 70 بالمئة من ناحية عدم وضع وقود للفّة إضافيّة".