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وولف: التهجم "الشخصي" من ريد بُل بعد جولة بريطانيا وصل إلى "مستوى غير مسبوق"

عبّر توتو وولف مدير فريق مرسيدس عن عدم ارتياحه حيال مقدار التهجم الشخصي عليه من قبل ريد بُل بعد جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، لكنه يأمل أن يتمكنوا من "استعادة" المنافسة الاحترافية بينهم.

وولف: التهجم "الشخصي" من ريد بُل بعد جولة بريطانيا وصل إلى "مستوى غير مسبوق"

ضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" للمرة الأولى منذ جولة سيلفرستون، وعلى ضوء الإساءة العنصرية الموجهة إلى سائقه لويس هاميلتون بعد الحادثة المثيرة للجدل في سباق سيلفرستون مع ماكس فيرشتابن، أشار وولف إلى أن التصريحات التي صدرت بعد السباق وصلت إلى مستوى غير مسبوق من العدائية.

حيث اتهم هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، هاميلتون "بالقيادة المتهورة" وأشار إلى أن مرسيدس قد أظهرت "مستوى احترامها" عبر الاحتفال بطريقة مبالغة بعد السباق بينما كان الهولندي في المستشفى.

كما أن فيرشتابن نفسه، اتهم هاميلتون "بعدم الاحترام" إزاء الطريقة التي احتفل بها، بينما وصف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قيادة هاميلتون "بالقذرة".

وأبدى وولف تفهمه حيال خروج كلمات وتصريحات قوية نتيجة المشاعر المحتدمة بعد الحادثة، لكنه يرى أن الطريقة واللهجة المستعملة للانتقادات غير مناسبة وغير صحيحة.

فقال لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنه يمكنك فهم ما يجري من وجهة نظر المنافس، لأن الوضع كان مُحبطاً بالنسبة لهم".

وأكمل: "بغض النظر، فإن اللهجة المستعملة، وتحويلها إلى تهجم شخصي، هذا مستوى غيرمسبوق لم نشهده في هذه الرياضة من قبل".

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وحين سُئِل حيال تغريدة فيرشتابن مساء يوم الأحد حيال تصرف هاميلتون "غير الرياضي"، وتعليقات والده يوس، أجاب وولف: "أتفهم موقفهما من الحادثة نفسها والمشاعر المحتدمة التي جالت في ذهنه كأب، وربما كنتُ أنا لأقوم بالأمر نفسه، لكنني كنتُ لأستعمل لهجة مختلفة".

وجاءت تعليقات وولف بعد انتقادات بيتر هاين نائب رئيس "المجموعة البرلمانية" في الفورمولا واحد، للهجة هورنر وتلميحاته بعد السباق، والتي يرى أنها صبّت الزيت على النار وأجّجت غضب المتابعين.

حيث قال هاين في تصريح لوكالة "أسوسياشن برس": "العنصرية امتلكت حجة ومبرراً لإطلاق كل هذا الشرّ تجاه لويس، بعد ما أعتقد أنه حُكمٌ غير صحيح، علاوة على الهجوم المُفرط والخاطئ من قبل كريستيان هورنر".

وتابع: "لا أشير إلى أنّ كريستيان كان يتكلم بأية لهجة عنصرية فيما قاله. لقد استعمل تعابير تسابقية بحتة، وغير عنصرية. وذلك كان واضحاً".

واختتم: "آمل أن يكون ذلك مجرد كلام بسبب المشاعر المحتدمة. لكن هذه هي المواقف التي تتطلب خصالاً قيادية، وليس انفجارات غضب".

 

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