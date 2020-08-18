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وولف: التلميحات بضلوع مرسيدس في قضية ريسينغ بوينت "محض ترهات"

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وولف: التلميحات بضلوع مرسيدس في قضية ريسينغ بوينت "محض ترهات"
من قبل:
, محرر
18-08-2020

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ الادّعاءات بلعب فريقه دورًا في محاولة ريسينغ بوينت نسخ سيارته الفائزة بلقب 2019 في الفورمولا واحد هي "محض ترهات".

تلقت ريسينغ بوينت عقوبة شطب 15 نقطة من رصيدها في بطولة الصانعين وتمّ تغريمها 400 ألف يورو بعدما أقرّ مراقبو فيا بأنّ الفريق قد نسخ تصميم قنوات تهوية المكابح من سيارة مرسيدس لموسم 2019.

وقد ادّعى الفريق المتمركز في سيلفرستون بأنّه حاول نسخ سيارة مرسيدس "دبليو10" من خلال الهندسة العكسية في تصميمه لسيارة ريسينغ بوينت "آر بي20" عبر الاستعانة بصور فوتوغرافية للسيارة المنافسة، حيث قام بذلك في نطاق ما تسمح به القوانين.

فيما صرّح زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين بأنّ قرار المراقبين في قضية أقنية المكابح يُثبت أنّ ادّعاءات ريسينغ بوينت مجرد "هراء"، وأنّه يجب كذلك فحص بقية أجزاء سيارة "آر.بي20".

في المقابل، لم يُشر حُكم المراقبين في القضية إلى أيّ خطأ من جانب مرسيدس، لكنّ ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري ونظيره كريسيتان هورنر في ريد بُل قد ألمحا إلى ضلوع مرسيدس في تلك القضية.

حيث قال هورنر بأنّه "يجب استجواب مرسيدس"، مُضيفًا: "إذا ما كان الفريق المعني مذنبًا بتلقيه التصاميم، فبالتأكيد الفريق الذي زوّده بها خرق القوانين أيضاً، أليس كذلك؟".

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لكنّ وولف قال أنه من غير الصائب التلميح بأنّ ريسينغ بوينت قد تخطت مجرد الاستعانة بالصور في تصميم سيارتها، حيث هاجم أيّة إشارات إلى قيام مرسيدس بدور في تلك القضية.

فقال وولف: "نسخ السيارة بطريقة تتجاوز مجرد الاستعانة بالصور هو أمر كنّا لنعرفه. لهذا أرى من جانبي أنّ تلك التلميحات محض ترهات. سأدافع عن علامتنا بكل حزم إذا ما قرر أحدهم سلوك ذلك الدرب في ملاحقتنا".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كانت تلميحات الفرق المنافسة لمرسيدس ناتجة عن هيمنة الفريق الألماني على البطولة ومحاولة الجميع اللحاق به، قال وولف أنّه لا يرى الأمر بهذه الطريقة.

"لا أعتقد أنّ الأمر متعلّق بكوننا في الصدارة" قال وولف.

وتابع: "أرى بأنّ الفورمولا واحد لطالما تمحورت حول المنافسة على الحلبة وخارجها كذلك. حيث أنّه وعلى قدر احتدام المنافسة بيننا يوم الأحد أو السبت، فإنّنا ندخل في معارك كذلك ضمن لعبة السياسة المهمة، ولطالما كان الحال هكذا دومًا في الرياضة".

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وأكمل: "قضية ريسينغ بوينت تعدّ فرصة لمنافسيك المباشرين كي ربما يضغطوا عليك بشدة وهذه طبيعة الرياضة. لكننا نملك موقفًا واضحًا في تلك القضية ولهذا لا يزعجنا ما يحدث، ولا ينبغي أن يزعجنا، كون فيا أوضحت ذلك الأمر فيما يتعلّق بنا".

واختتم: "تلك المناوشات الصغيرة التي تحدث حول القضية هي أمر مقبول".

جديرٌ بالذكر أنّ فيا قد أكّدت بالفعل سعيها لتقييد محاولات الفرق النسخ من سيارات الفرق الأخرى عبر الهندسة العكسية في 2021، الخطوة التي دفعت كلًا من ويليامز ومكلارين للانسحاب من التقدم باستئناف على قرار قضية ريسينغ بوينت، في الوقت الذي تواصل فيه فيراري ورينو المضي قُدمًا في ذلك الطريق.

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الكاتب أحمد مجدي

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