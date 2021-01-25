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وولف: "التعقيدات القانونية" وراء تأخير إكمال عقد هاميلتون

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وولف: "التعقيدات القانونية" وراء تأخير إكمال عقد هاميلتون

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن "التعقيدات القانونية" تسببت بتأخير اللمسات الأخيرة على عقد لويس هاميلتون مع السهام الفضية، لكن ليس هناك أي شكّ حيال إتمامه.

سرت تكهنات عديدة حيال العقد بين هاميلتون ومرسيدس، خاصة وأن عقد بطل العالم سبع مرات قد انتهى بنهاية الموسم المنصرم.

وأوضح وولف أن المناقشات تعقدت نظراً لعدم قدرة الاجتماع مع هاميلتون وجهاً لوجه، ما أبطأ من وتيرة المحادثات نظراً لأن العقود وتفاصيل المستندات كانت تمرّ عبر محاميي كلا الطرفين.

وضمن معرض كلامه في برنامج بثّ إذاعي نمساويّ عبر الإنترنت، قال وولف: "المحامون يعملون بشكل كبير ومتواصل. ونحن لا نسهّل عملهم! بالطبع، عندما يكون لديك طرفان يتناقشان ويتجادلان عبر ’زووم’ مع كل تلك التعقيدات القانونية. لكنه في أمريكا الآن، وأنا هنا. ولا بدّ من إكمال كل شيء في مرحلة ما".

وكشف وولف أنه وبالرغم من التعقيدات الإضافية، لكنه لا يشعر بوجود أي عائق كبير يقف أمام إكمال العقد.

فقال: "هكذا هي الأمور لناحية المفاوضات. لا بد من التفكير وطرح جميع الآراء، وهذا أمر اعتيادي".

وأكمل: "هناك أساس قوي حقاً في علاقتنا معاً. لقد حققنا نجاحات رائعة معاً ونود مواصلة ذلك في المستقبل".

وأردف: "لكن في بعض الأحيان نخوض نقاشات حول التفاصيل، وذلك يستغرق بعض الوقت. لكن قبل جولة البحرين على الأقل، سنكون قد وقعنا على أمرٍ ما في مرحلة ما".

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بالمقابل، أشار وولف إلى أن السرعة التي أظهرها جورج راسل عندما قاد بديلاً عن هاميلتون المصاب بفيروس كورونا خلال جائزة الصخير الكبرى، لم تكن عاملاً تكتيكياً في المفاوضات لكسب أية أفضلية على البريطاني.

فقال: "لم نستعمل على الإطلاق أداء جورج راسل كورقة خلال المفاوضات. لقد قام بعمل مذهل وسيقود يوماً ما سيارةً تنافسية، لكن علاقتنا طويلة الأمد لا تعتمد أبداً على أية تهديدات مبطنة. نحن نعلم أننا نود المشاركة معاً. ونحن نتفاوض على العقد".

وكشف وولف أنه دخل في حجر ذاتي بعد نتائج إيجابية لفحوص فيروس كورونا في النمسا.

فقال: "كنا قد قررنا التواجد هنا لعدة أيام. وفجأة جاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية.الآن نحن هنا لعشرة أيام".

واختتم: "لكن كل شيء بخير. لا أعراض والحمدلله. كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ، لكنني خرجت من الحجر".

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