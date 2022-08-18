وولف: التزام هاميلتون بالفورمولا واحد "لم يتزحزح" مطلقاً

واجهت مرسيدس بداية صعبة لموسم 2022 حيث بدا أنها تعاني لمجاراة فريقي الصدارة ريد بُل وفيراري، بينما واجهت سيارتها مشاكل متواصلة مع "الارتدادات" وكذلك "القفزات".

وهذا ما عانى منه هاميلتون في جولة السعودية حين خرج من القسم الأول للتصفيات بينما لم ينجح بتسجيل النقاط في إيمولا.

وبالرغم من أن السهام الفضية نجحت بالتعافي جزئياً لكن هاميلتون لم يحرز أي فوز بعد مرور 13 سباقاً، وهي الفترة الأطول بالنسبة له من دون أي فوز.

لكن وولف نفى أية تكهنات حيال التزام هاميلتون، كما نفى أن يكون قد تواصل مع أي سائق آخر كبديل عن النجم البريطاني.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قبيل العطلة الصيفية: "لم أتواصل مع أي سائق آخر. حتى وإن كان الموسم يسير بالشكل الخاطئ، إلا أنني أتحلى بالأمل - أنا ولويس - بالبقاء معاً للموسم المقبل".

وأكمل: "خلال الأشهر المنصرمة كنا نتكلم إن كانت هذه الشراكة ستمتد لخمس أو عشر سنوات. لذا تلك التكهنات غير صحيحة".

وأردف: "لم أتكلم أو أتواصل مع أي شخص من أجل القيادة معنا".

عقد هاميلتون الجديد الذي وقعه في 2021 يمتد لموسمين، أي حتى نهاية الموسم المقبل.

ولطالما تكلم البريطاني عن جهوده المتواصلة للسعي نحو إعادة مرسيدس إلى معركة الصدارة مؤكداً أن الصعوبات تشكل "دروساً قيمة" للفريق.

وأوضح وولف أن هاميلتون مرّ بفترة "تقبّل واقع الفريق الجديد" في بداية الموسم عندما بدت معاناة مرسيدس واضحة.

فقال: "لم تكن هذه تجربة ممتعة بالتأكيد، لكن بعد السباقات القليلة الأولى أظهرَ قوة معدنه حقاً".

وأكمل: "لقد تأقلم مع الوضع، وبدأ يركز كل جهده على محاولة إعادة السيارة إلى المقدمة".

وأردف: "حتى عندما لم أكن أنا في أفضل حالاتي، كان الشخص الأكثر إيجابية حولي، وكان يرفع معنويات الجميع حتى عندما كان عمله خلف المقود يستهلك طاقته".

وكان هاميلتون قد تولى إجراء بعض الإعدادات الاختبارية على سيارته خلال عدة حصص خلال الجولات الأولى للموسم وذلك لمحاولة فهم مشاكل السيارة.

ويشعر وولف أنه كان من المهم "تجربة بعض الحلول المتطرفة" لمحاولة حلّ مشاكل السيارة لمجاراة المنافسين.

فقال: "في ديسمبر/كانون الأول كنا ننافس على بطولة العالم، بعد أربعة أشهر قدمنا سيارة غير تنافسية".

وأكمل: "لذا على الجميع التحرك والتفكير: ’حسناً، هذا هو الواقع الآن، ما الذي يجب علينا القيام به؟’".

واختتم: "لا يمكنك حل كل شيء بضغطة زر والقول ببساطة: ’حسناً، علينا العمل على أنفسنا لنخرج من هذا المأزق’".