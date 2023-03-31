وولف: التحديثات المقبلة لن تكون بمثابة "المعجزة"

بعد التأهل بالمركزين السادس والسابع في جولة البحرين الافتتاحية، صرّح وولف بأن الفريق سيغير تصميم السيارة.

وبينما كشف آندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس أن السهام الفضية كانت تدرك حدود السيارة حتى قبل الجولة الافتتاحية، فإنه أكد كذلك أن الفريق يعلم الوقت الطويل المترتّب على ذلك.

لكن وخلال جولة السعودية، ظهرت تكهنات بأن مرسيدس ستقدم أول حزمة تحديثات لها في باكو أو ميامي.

وولف سارع إلى نفي ذلك، مؤكداً أن الفريق لن يدخل التحديثات قبل إيمولا، الجولة السادسة من هذا الموسم.

فقال في تصريح لقناة سكاي سبورتس: "نحن نخطو خطوات جيدة، مع تطور جيد، لكن علينا التأكد من التحديثات ومن ثم العمل على إنتاج القطع".

وتابع: "أعتقد أننا لا نفكر باعتمادها قبل إيمولا. نريد القيام بها بالشكل الصحيح".

وأضاف وولف أنه وبينما تبدو العلامات الأولية مشجعة، لكن لا يجب توقع حدوث "معجزة" سريعة.

فقال: "نحن نسير بالاتجاه الصحيح. لكننا لا نتوقع حصول معجزة وفجأة نبدأ بتحقيق أقطاب الانطلاق الأولى بفارق نصف ثانية".

وأردف: "أعتقد أن المنافسة ستكون بيننا وبين فيراري وأستون مارتن. وتلك ستكون خطوة جيدة".

كما أوضح أنه وعلى مدى ثلاثة سباقات، لن تكون هناك "أية زيادة في الأداء"، بل بدلاً من ذلك، فإن الفريق سيعمل على أفضل إعدادات ممكنة للسيارة.

لكن وعلى المدى الطويل، فإن "الطريق واضح" أمام مرسيدس، وفقاً لـ وولف.

يشار إلى أن جورج راسل، صرّح في وقت سابق عن اعتقاده بأن التحديثات المقبلة للسيارة ستقدم تحسناً مباشراً في الأداء.