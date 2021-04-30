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وولف: الباب لا يزال مفتوحًا أمام فولكسفاغن لدخول الفورمولا واحد مع ريد بُل

يعتقد توتو وولف أنّ الباب لا يزال مفتوحًا أمام فولكسفاغن لدخول معترك بطولة العالم للفورمولا واحد مع ريد بُل في المستقبل، وذلك بالرغم خطط الصانع النمساوي لتصنيع محرّكه في المستقبل.

وولف: الباب لا يزال مفتوحًا أمام فولكسفاغن لدخول الفورمولا واحد مع ريد بُل

أعلنت ريد بُل في فبراير الماضي عن تأسيسها لقسم وحدات الطاقة الخاص بها، وأنّها ستستحوذ على الملكيّة الفكريّة لوحدات طاقة هوندا الحاليّة قبيل انسحاب الصانع الياباني من البطولة نهاية العام الجاري.

وسيتواجد القسم الجديد في مركّب ريد بُل في ميلتون كينز، وشرع الفريق بالفعل في تجهيز خطط إنتاج وحدة طاقة جديدة داخليّة لموسم 2025 عند تبنّي الجيل المقبل من قوانين المحرّكات.

كما قامت ريد بُل بالتعاقد مع بين هودكينسون أحد الموظّفين البارزين في قسم وحدات الطاقة عالية الأداء في مرسيدس الأسبوع الماضي.

وبالرغم من دفع ريد بُل لتصميم وحدة طاقتها الخاصة لموسم 2025، فإنّ الفريق ارتبط بشراكة محتملة مع مجموعة فولكسفاغن التي عبّرت بشكلٍ علني عن أنّ قوانين محرّكات الفورمولا واحد الجديدة قد تُمثّل "مصدر اهتمام كبير" لدخولٍ محتملٍ للبطولة.

وقال وولف مدير فريق مرسيدس أنّ استراتيجيّة ريد بُل على صعيد المحرّك "ليست غبيّة"، حيث يعتقد بأنّ الباب يبقى مفتوحًا أمام إحدى علامات فولكسفاغن كبورشه أو آودي للتفكير في شراكة محتملة مع الحظيرة النمساويّة في المستقبل.

وقال حيال ذلك: "يحرصون على تصنيع وحدة طاقتهم الخاصة من جانب، لكن ليس سرًا أنّ مجموعة فولكسفاغن تتطلّع إلى الفورمولا واحد من خلال علامتَين، وكانت جزءًا من المحادثات التي خضناها".

وأضاف: "لذا يُمكن لريد بُل أن تقرّر في أيّ لحظة إن كانت ستلتزم بخططها الفرديّة أم أنّها ستدخل في شراكة مع أحد كبار المصنّعين الألمانيين".

وأكمل: "على الجانب الآخر فإنّ لديهم اتّفاقات على صعيد الملكيّة الفكريّة مع هوندا وذلك منطقيٌ حقًا. يستحوذون على الملكيّة الفكريّة من هوندا ومن الواضح أنّهم سيعملون على تطوير وحدة طاقة جديدة لموسم 2025".

وأردف: "قد تبقى وحدة طاقة ريد بُل، أو قد تُصبح بورشه أو آودي. لذا أعتقد بأنّ ما يفعلونه منطقيٌ في المجمل".

وقال وولف أنّه يأمل أن تختار فولكسفاغن دخول الفورمولا واحد في المستقبل حيث يعتقد بأنّ شراكة مع ريد بُل ستكون منطقيّة بالنظر الشراكات السابقة.

وأعلن الصانع الألماني عن إيقافه لجميع أنشطته في رياضة المحرّكات في مرحلة متأخّرة من العام الماضي، لكنّه نقل جميع موظّفيه الـ 169 إلى شبكة "فولكسفاغن آي جي".

وقال وولف: "أعتقد بأنّ الأمر لا يزال في مرحلة مبكّرة للغاية. عبّروا عن اهتمامهم وكان ذلك علنيًا، وآمل على هذا الصعيد أن يدخلوا الرياضة".

وأضاف: "تملك مجموعة فولكسفاغن روابط تاريخيّة مع ريد بُل على جميع المنصّات، ومن المنطقيّ أن يتطلّعوا إلى علاقة مع ريد بُل، وفي حال كان بوسعهم استغلال الملكيّة الفكريّة لهوندا والمعارف المتاحة فسيُسهّل ذلك الأمر".

وأكمل: "ليست لديّ فكرة وليس هذا من شأني. لكنّهم سيستفيدون من كلّ هذه العلاقات ونقل هذه الملكيّة الفكريّة إلى الأمام".

وعندما سُئل عن خطط ريد بُل للمحرّكات من قبل قناة "سكاي سبورتس اف1"، قال هورنر: "لا توجد محادثات في الوقت الحاضر، وتركيزنا على دعوة المحرّك بمحرّك ريد بُل".

وأضاف: "لكن بالطبع يُمكن أن يُصبح ذلك المحرّك أيّ شيء في المستقبل. لكن من المثير أن يكون مضمّنًا بالكامل في منشأة ميلتون كينز".

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