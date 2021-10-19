تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / لاتيفي سيفتقد تواجد راسل كمعيار في 2022 التالي / تحليل: كيف ساعدت مقاربة مكلارين المختلفة في عودتها لسكة الانتصارات؟
فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى أخبار

وولف: الانسحابات ستقرر مصير معركة اللقب في الفورمولا واحد

من قبل:
, محرر

يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ الانسحابات "ستكون العامل الأكبر" الذي سيحدد مصير معركة لقب الموسم الجاري في الفورمولا واحد، وليس الفوارق الضئيلة في النقاط بين سائقه لويس هاميلتون ومنافسه ماكس فيرشتابن.

وولف: الانسحابات ستقرر مصير معركة اللقب في الفورمولا واحد

خسر هاميلتون صدارة الترتيب العام للبطولة بعد تحقيقه المركز الخامس في تركيا، بينما أعاد المركزُ الثاني فيرشتابن إلى صدارة الترتيب بفارق ست نقاط.

وشق هاميلتون طريقه من المركز 11 - بعد تلقيه عقوبة التراجع عشر مراكز بسبب تبديل محرك الاحتراق الداخلي لوحدة طاقته - وكان ينافس في مرحلة ما على منصة التتويج، قبل أن تقرر مرسيدس إبقاءه على المسار بينما دخلت أغلب السيارات إلى وقفات الصيانة لوضع إطارات "انترميديت".

لاحقاً، اضطر البريطاني للدخول بدوره مع بقاء ثماني لفات حتى النهاية.

وهذا القرار تسبب بإرجاع هاميلتون إلى المركز الخامس، لكن مرسيدس أكدت في تحليلاتها بعد السباق أن بطل العالم كان يواجه إمكانية التراجع خارج مراكز النقاط لو لم يدخل المنصة.

ويرى وولف أن الانسحابات هي التي ستكون العامل الحاسم في المعركة المشتعلة حالياً.

فقال: "كفةُ المعركة كانت تتأرجح طوال الموسم".

وأكمل: "نحن نرتكب الأخطاء معاً ونفوز معاً. في الماضي واجهنا تأرجحاً أكبر مع إضاعة للفرص".

وتابع: "هذه المرة كان الوضع دقيقاً للغاية. كنا نخطط لأمر معين، لكن سارت الأمور بشكل خاطئ".

وأردف: "في النهاية، خسرنا ثماني نقاط في تركيا بسبب العقوبة، بينما كانت ريد بُل مسرورة بخسارة سبع نقاط في روسيا.".

واستكمل: "لذا ستكون معركة محمومة. وستكون الانسحابات هي العامل الأكبر فيها، وليس فارق الثلاث أو الخمس نقاط".

اقرأ أيضاً:

ولم يتعرض هاميلتون سوى لانسحاب وحيد هذا الموسم، حيث لم ينجح بإكمال سباق جائزة إيطاليا الكبرى بعد حادثته مع فيرشتابن والتي تعرض الأخير لعقوبة على إثرها.

وانسحب الهولندي بدوره بسبب تلك الحادثة، بينما كان انسحابه الآخر في بريطانيا بعد احتكاك مع هاميلتون في بداية السباق الذي تلقى فيه البريطاني عقوبة كذلك، لكنه تعافى منها ليحرز الفوز.

ولم يتمكن كذلك فيرشتابن من عبور العلم المرقط في باكو بسبب انثقاب إطاره، لكن تم الاعتبار بأنه أكمل السباق نظراً لأنه قطع 90 بالمئة من المسافة.

تذاكر
المشاركات
التعليقات
لاتيفي سيفتقد تواجد راسل كمعيار في 2022

المقال السابق

لاتيفي سيفتقد تواجد راسل كمعيار في 2022

المقال التالي

تحليل: كيف ساعدت مقاربة مكلارين المختلفة في عودتها لسكة الانتصارات؟

تحليل: كيف ساعدت مقاربة مكلارين المختلفة في عودتها لسكة الانتصارات؟
تحميل التعليقات
خلدون يونس More from
خلدون يونس
"دبليو آر سي" تكشف الشرط الضروري الذي يسمح للسيارات الحالية بالمشاركة في 2022
دبليو آر سي

"دبليو آر سي" تكشف الشرط الضروري الذي يسمح للسيارات الحالية بالمشاركة في 2022

فيراري: التقدم على مكلارين لتحقيق المركز الثالث ضمن بطولة المصنّعين "هدف واضح"
فورمولا 1

فيراري: التقدم على مكلارين لتحقيق المركز الثالث ضمن بطولة المصنّعين "هدف واضح"

بينوتو سيتغيب عن المزيد من السباقات تزامناً مع "المرحلة الحرجة" في تطوير سيارة فيراري 2022 جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
فورمولا 1

بينوتو سيتغيب عن المزيد من السباقات تزامناً مع "المرحلة الحرجة" في تطوير سيارة فيراري 2022

لويس هاميلتون More from
لويس هاميلتون
مرسيدس: إبقاء هاميلتون من دون وقفة صيانة كان "ليُخرجه من مراكز النقاط" في تركيا جائزة تركيا الكبرى
فورمولا 1

مرسيدس: إبقاء هاميلتون من دون وقفة صيانة كان "ليُخرجه من مراكز النقاط" في تركيا

مرسيدس لديها "قدرة تحمل عالية" للتعامل مع إحباط هاميلتون عبر اللاسلكي جائزة تركيا الكبرى
فورمولا 1

مرسيدس لديها "قدرة تحمل عالية" للتعامل مع إحباط هاميلتون عبر اللاسلكي

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 برايم
فورمولا 1

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

مرسيدس More from
مرسيدس
بوتاس: حسم مستقبلي ساعدني في التركيز على القيادة جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
فورمولا 1

بوتاس: حسم مستقبلي ساعدني في التركيز على القيادة

وتيرة مرسيدس القوية خففت من مخاوف تراجع الأداء بسبب التركيز على موسم 2022
فورمولا 1

وتيرة مرسيدس القوية خففت من مخاوف تراجع الأداء بسبب التركيز على موسم 2022

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

الأكثر شعبية اليوم

لماذا تغلّب باتون على باريكيلو ليُحقّق لقب 2009؟
فورمولا 1 فورمولا 1

لماذا تغلّب باتون على باريكيلو ليُحقّق لقب 2009؟

وولف: الانسحابات ستقرر مصير معركة اللقب في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الانسحابات ستقرر مصير معركة اللقب في الفورمولا واحد

فيراري: التقدم على مكلارين لتحقيق المركز الثالث ضمن بطولة المصنّعين "هدف واضح"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: التقدم على مكلارين لتحقيق المركز الثالث ضمن بطولة المصنّعين "هدف واضح"

إيفانز: "كل الأمور واردة" في جولة مونزا الحاسمة للقب "دبليو آر سي"
دبليو آر سي دبليو آر سي

إيفانز: "كل الأمور واردة" في جولة مونزا الحاسمة للقب "دبليو آر سي"

ريد بُل: نيوي تعرّف على مشاكل إعدادات سيارة الفورمولا واحد فور عودته من الإصابة
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: نيوي تعرّف على مشاكل إعدادات سيارة الفورمولا واحد فور عودته من الإصابة

بينوتو: وحدة طاقة 2022 ستُعيدنا إلى المستوى التنافسيّ
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو: وحدة طاقة 2022 ستُعيدنا إلى المستوى التنافسيّ

بيتروناس تؤكد التزامها مع فريق مرسيدس وسط شائعات أرامكو
فورمولا 1 فورمولا 1

بيتروناس تؤكد التزامها مع فريق مرسيدس وسط شائعات أرامكو

فريق أبوظبي للسباقات يكشف رسميًا عن سيارة مرسيدس الجديدة استعدادًا لسباق دبي 24 ساعة
سباقات التحمل الأخرى سباقات التحمل الأخرى

فريق أبوظبي للسباقات يكشف رسميًا عن سيارة مرسيدس الجديدة استعدادًا لسباق دبي 24 ساعة

أحدث الأخبار

تحليل: كيف ساعدت مقاربة مكلارين المختلفة في عودتها لسكة الانتصارات؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف ساعدت مقاربة مكلارين المختلفة في عودتها لسكة الانتصارات؟

وولف: الانسحابات ستقرر مصير معركة اللقب في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الانسحابات ستقرر مصير معركة اللقب في الفورمولا واحد

لاتيفي سيفتقد تواجد راسل كمعيار في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

لاتيفي سيفتقد تواجد راسل كمعيار في 2022

ريد بُل: نيوي تعرّف على مشاكل إعدادات سيارة الفورمولا واحد فور عودته من الإصابة
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: نيوي تعرّف على مشاكل إعدادات سيارة الفورمولا واحد فور عودته من الإصابة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.