وولف: الانسحابات ستقرر مصير معركة اللقب في الفورمولا واحد

خسر هاميلتون صدارة الترتيب العام للبطولة بعد تحقيقه المركز الخامس في تركيا، بينما أعاد المركزُ الثاني فيرشتابن إلى صدارة الترتيب بفارق ست نقاط.

وشق هاميلتون طريقه من المركز 11 - بعد تلقيه عقوبة التراجع عشر مراكز بسبب تبديل محرك الاحتراق الداخلي لوحدة طاقته - وكان ينافس في مرحلة ما على منصة التتويج، قبل أن تقرر مرسيدس إبقاءه على المسار بينما دخلت أغلب السيارات إلى وقفات الصيانة لوضع إطارات "انترميديت".

لاحقاً، اضطر البريطاني للدخول بدوره مع بقاء ثماني لفات حتى النهاية.

وهذا القرار تسبب بإرجاع هاميلتون إلى المركز الخامس، لكن مرسيدس أكدت في تحليلاتها بعد السباق أن بطل العالم كان يواجه إمكانية التراجع خارج مراكز النقاط لو لم يدخل المنصة.

ويرى وولف أن الانسحابات هي التي ستكون العامل الحاسم في المعركة المشتعلة حالياً.

فقال: "كفةُ المعركة كانت تتأرجح طوال الموسم".

وأكمل: "نحن نرتكب الأخطاء معاً ونفوز معاً. في الماضي واجهنا تأرجحاً أكبر مع إضاعة للفرص".

وتابع: "هذه المرة كان الوضع دقيقاً للغاية. كنا نخطط لأمر معين، لكن سارت الأمور بشكل خاطئ".

وأردف: "في النهاية، خسرنا ثماني نقاط في تركيا بسبب العقوبة، بينما كانت ريد بُل مسرورة بخسارة سبع نقاط في روسيا.".

واستكمل: "لذا ستكون معركة محمومة. وستكون الانسحابات هي العامل الأكبر فيها، وليس فارق الثلاث أو الخمس نقاط".

ولم يتعرض هاميلتون سوى لانسحاب وحيد هذا الموسم، حيث لم ينجح بإكمال سباق جائزة إيطاليا الكبرى بعد حادثته مع فيرشتابن والتي تعرض الأخير لعقوبة على إثرها.

وانسحب الهولندي بدوره بسبب تلك الحادثة، بينما كان انسحابه الآخر في بريطانيا بعد احتكاك مع هاميلتون في بداية السباق الذي تلقى فيه البريطاني عقوبة كذلك، لكنه تعافى منها ليحرز الفوز.

ولم يتمكن كذلك فيرشتابن من عبور العلم المرقط في باكو بسبب انثقاب إطاره، لكن تم الاعتبار بأنه أكمل السباق نظراً لأنه قطع 90 بالمئة من المسافة.