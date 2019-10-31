وولف: الانتصارات "حلوة أكثر" بعد "صفعات" فيراري في التصفيات

انطلقت فيراري من قطب الانطلاق الأوّل في جميع السباقات منذ العودة من العطلة الصيفيّة، بينما تعود آخر مناسبة تصدّرت فيها مرسيدس التصفيات إلى جائزة ألمانيا الكبرى في يوليو/تموز الماضي.

لكنّ لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس تمكّنا بالرغم من ذلك من الفوز بالسباقات الثلاثة الأخيرة.

وقال وولف: "بناءً على الوتيرة النقيّة فإنّ فيراري تملك الحزمة الأسرع في الوقت الحاضر".

وأضاف: "لكن لا يبدو أنّ أيّام الأحد جيّدة بالنسبة لهم".

وأردف: "نحبّ ذلك. نحن متعطّشون لمواصلة ما فعلناه. ربّما يُساعد تلقّي هذه الصفعات من فترة لأخرى في التصفيات على التحسّن".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت تلك "الصفعات" قد جعلت الانتصارات "مرضية أكثر لمرسيدس، أجاب وولف: "أجل، أعتقد بأنّها بدت كجائزة أكبر للفريق من خلال التمكّن من تقديم أداء يضعنا في موقعٍ نكون قادرين على تحقيق الفوز فيه أيّام الأحد عند اللحظات الحاسمة".

وأضاف: "لكن لا يزال الشعور غير رائع عندما تعلم أنّك لن تكون قادرًا على التأهّل في الأمام".

وتعود آخر مرّة تفوّقت فيها مرسيدس على فيراري في التصفيات إلى جائزة المجر الكبرى قبل العطلة الصيفيّة، حيث كانت فيراري الأسرع في خمسة من حصص التصفيات الستّة التالية منذ ذلك الحين.

وبالرغم من أنّ شارل لوكلير حقّق الفوز منطلقًا من المركز الأوّل في بلجيكا وإيطاليا، إلى جانب فوز سيباستيان فيتيل في سنغافورة، فإنّ فيراري أضاعت أفضليّتها في التصفيات في كلٍ من روسيا، واليابان والمكسيك.

وتمكّنت مرسيدس من التفوّق على فيراري في المكسيك من خلال الاستراتيجيّة، وتمكّن هاميلتون من قلب المركز الخامس على الحلبة في اللفّة الأولى إلى فوزه العاشر هذا الموسم.

وقال وولف: "أعتقد بأنّ الأمر لا يقتصر على أن تكون أكثر ذكاءً".

وأضاف: "لدينا سيارة سباق قويّة جدًا أيّام الأحد، نملك الكثير من الوتيرة".

ثمّ تابع: "لهذا السبب نكون قادرين على الإقدام على التوقّف الأبكر للتجاوز أو البقاء لفترة أطول للتجاوز".

وأردف: "جمع سائقين رائعين مع استراتيجيّات جيّدة سمح لنا بالحصول على هذه الانتصارات الثلاثة".

واختتم بالقول: "لكن من الواضح أنّنا نفتقد شيئًا ما أيّام السبت".