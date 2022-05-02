وولف: الاستنزاف الذهني ليس وراء تراجع الأداء في مرسيدس

خاضت مرسيدس إحدى أصعب البدايات لموسمها خلال حقبة المحركات الهجينة هذا العام، حيث حدّت ظاهرة الارتدادات من قدرة الفريق على تشغيل سيارته "دبليو13" ضمن مجال الضبط المُصممة لأجله.

وبالفعل تركت تلك الصعوبات المبكرة الفريق متأخرًا في البطولة، لكنه يدرك كذلك الحاجة السريعة لقلب الأمور من أجل الحصول على فرصة منافسة فيراري وريد بُل على البطولة هذا العام.

وفي ظل تطوّر الهكيل التوظيفي في الفريق، والذي تضمّن رحيل أمثال كبير المهندسين آندي كاول وانتقال المدير التقني جايمس أليسون إلى دور جديد خلال الأعوام الأخيرة، فقد كانت هنالك تكهنات بأن تراجع الأداء قد يكون مرتبطًا بافتقار الفريق للحلول من عقوله الأساسية.

لكن وولف لا يتفق مع ذلك، حيث اعترف بأن أية تغييرات وظيفية قد شهدتها مرسيدس هي جزء من إعادة الهيكلة الاعتيادية التي تمرّ بها جميع الفرق.

فقال: "إنها دورة اعتيادية. روس (برون) غادر، ومن ثم بادي (لوي). وبعدها فزنا بست بطولات، أو سبع. بعد أتى جايمس أليسون، وهنالك الكثير من الآخرين خارج دائرة الضوء. ثم اعتزال آندي (كاول)".

وأضاف: "لكن في الأثناء، كل المواهب الشابة تترقى، وباتوا من صانعي القرار على المستوى التشغيلي فيما يتعلق بالسيارات خلال الأعوام القليلة الماضية".

وتابع: "لم نخسر أحدًا بالطريقة التي يمكن أن تجعلني أقول في نفسي: أتى ذلك بنتائج عكسية تمامًا! إنه معدّل التغيير الاعتيادي".