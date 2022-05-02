تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / فيتيل: التسابق في الفورمولا واحد لا يجب أن يعتمد فقط على "دي آر اس" التالي / لماذا لا يهتم مدير قسم المحركات لدى ألبين بأرقام القدرة الحصانية لوحدة الطاقة؟
فورمولا 1 أخبار

وولف: الاستنزاف الذهني ليس وراء تراجع الأداء في مرسيدس

لا يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن معاناة فريقه الحالية في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد مرتبطة "باستنزاف ذهني" محتمل لدى أفضل المواهب داخل القلعة الألمانية.

وولف: الاستنزاف الذهني ليس وراء تراجع الأداء في مرسيدس

خاضت مرسيدس إحدى أصعب البدايات لموسمها خلال حقبة المحركات الهجينة هذا العام، حيث حدّت ظاهرة الارتدادات من قدرة الفريق على تشغيل سيارته "دبليو13" ضمن مجال الضبط المُصممة لأجله.

وبالفعل تركت تلك الصعوبات المبكرة الفريق متأخرًا في البطولة، لكنه يدرك كذلك الحاجة السريعة لقلب الأمور من أجل الحصول على فرصة منافسة فيراري وريد بُل على البطولة هذا العام.

وفي ظل تطوّر الهكيل التوظيفي في الفريق، والذي تضمّن رحيل أمثال كبير المهندسين آندي كاول وانتقال المدير التقني جايمس أليسون إلى دور جديد خلال الأعوام الأخيرة، فقد كانت هنالك تكهنات بأن تراجع الأداء قد يكون مرتبطًا بافتقار الفريق للحلول من عقوله الأساسية.

لكن وولف لا يتفق مع ذلك، حيث اعترف بأن أية تغييرات وظيفية قد شهدتها مرسيدس هي جزء من إعادة الهيكلة الاعتيادية التي تمرّ بها جميع الفرق.

فقال: "إنها دورة اعتيادية. روس (برون) غادر، ومن ثم بادي (لوي). وبعدها فزنا بست بطولات، أو سبع. بعد أتى جايمس أليسون، وهنالك الكثير من الآخرين خارج دائرة الضوء. ثم اعتزال آندي (كاول)".

وأضاف: "لكن في الأثناء، كل المواهب الشابة تترقى، وباتوا من صانعي القرار على المستوى التشغيلي فيما يتعلق بالسيارات خلال الأعوام القليلة الماضية".

وتابع: "لم نخسر أحدًا بالطريقة التي يمكن أن تجعلني أقول في نفسي: أتى ذلك بنتائج عكسية تمامًا! إنه معدّل التغيير الاعتيادي".

المشاركات
التعليقات
فيتيل: التسابق في الفورمولا واحد لا يجب أن يعتمد فقط على "دي آر اس"
المقال السابق

فيتيل: التسابق في الفورمولا واحد لا يجب أن يعتمد فقط على "دي آر اس"
المقال التالي

لماذا لا يهتم مدير قسم المحركات لدى ألبين بأرقام القدرة الحصانية لوحدة الطاقة؟

لماذا لا يهتم مدير قسم المحركات لدى ألبين بأرقام القدرة الحصانية لوحدة الطاقة؟
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

فولكسفاغن: 2026 كان "الفرصة الأخيرة" لدخول الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فولكسفاغن: 2026 كان "الفرصة الأخيرة" لدخول الفورمولا واحد

ماغنوسن لم يعد يرزح تحت ضغط السعي "لتحقيق اللقب" في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ماغنوسن لم يعد يرزح تحت ضغط السعي "لتحقيق اللقب" في الفورمولا واحد

الفورمولا واحد بصدد اختبار صيغة تصفيات معدّلة في 2023
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد بصدد اختبار صيغة تصفيات معدّلة في 2023

لماذا لا يهتم مدير قسم المحركات لدى ألبين بأرقام القدرة الحصانية لوحدة الطاقة؟
فورمولا 1 فورمولا 1

لماذا لا يهتم مدير قسم المحركات لدى ألبين بأرقام القدرة الحصانية لوحدة الطاقة؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.