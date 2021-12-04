وولف: الاحتمالات ما تزال ضدّ مرسيدس في معركة لقب الفورمولا واحد رُغم التأديات الأخيرة

تتوجّه مرسيدس إلى السباق قبل الأخير للموسم نهاية هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية وهي في صدارة بطولة الصانعين بفارق 5 نقاط، بينما يتأخّر سائقها لويس هاميلتون بفارق 8 نقاط خلف ماكس فيرشتابن في صدارة ترتيب السائقين.

وكان هاميلتون متأخرًا بفارق 19 نقطة خلف الهولندي بعد جائزة المكسيك الكبرى الشهر الماضي، فقط ليسجّل انتصارين متتاليين ف البرازيل وقطر ليقلّص ذلك الفارق.

وقد تمتع هاميلتون بأفضلية وتيرة كبيرة أمام فيرشتابن في كلا السباقين، ما يمنح مرسيدس الكثير من الزخم قُبيل سباق جدّة نهاية هذا الأسبوع.

وتصدّرت مرسيدس بالفعل تجارب الجمعة الحرة على حلبة كورنيش جدّة، حيث اعتلى هاميلتون قمة جدول الأزمنة في حصتي التجارب الحرة، بينما أكمل زميله فالتيري بوتاس ثنائية لمرسيدس في الحصة المسائية.

لكن وولف مدير الفريق أوضح أن فارق النقاط خلف فيرشتابن يعني أنه حتى بالرُغم من وتيرة مرسيدس الأخيرة، لكنّ الاحتمالات ما تزال ضدها في معركة اللقب.

فقال: "الأمر بسيط للغاية بالنسبة لنا، كوننا نتأخّر بفارق 8 نقاط، إذ علينا تقديم أفضل مستوى لنا - كما فعلنا في البرازيل وقطر - في كل نهاية أسبوع".

وأضاف: "فقط إذا فعلنا ذلك، فستكون لدينا فرصة للفوز بالبطولة. كل شيء متاح للمنافسة عليه، ولكن من وجهة نظر حسابية خالصة، فإن الاحتمالات ضدّنا".

هذا وأشار وولف إلى أنه ومن خلال الوقت الذي عمل فيه بالمجال المالي فقد اشتغل دومًا وفقًا للاحتمالات، وأنها كانت "أساس طريقة عمله".

حيث قال: "الاحتمالات ضدّنا الآن، الأمر بهذه البساطة. نحن بحاجة للفوز بكلا السباقين. ذلك هو الملخّص المبسط للوضع الحالي".

وأضاف وولف بأن هنالك "الكثير من المخاطر" خلال الجولتين الختاميتين من الموسم أمام الفريقين المتنافسين على اللقب، وتحديدًا مع التكلفة الإضافية لأيّة مشاكل موثوقية محتملة.

فقال: "الفوز بالسباق لا يعتمد فقط على السيارة الأسرع والسائق الأسرع، ولكن يكون للموثوقية تأثير كبير أيضاً. خضنا جولتين رائعتين، ونحتاج فقط الآن لخوض السباقين المقبلين على ذات النحو من أجل المنافسة على تلك البطولة".