وولف: الإطار الذي يحلُم به هاميلتون "مستحيل فيزيائيًا"

صرّح هاميلتون بمخاوفه حيال الجودة الحالية لإطارات بيريللي عقب فوزه في جائزة إسبانيا الكبرى، قائلًا بأنّ المشجّعين لا يرغبون برؤية سباقات قائمة فقط على إدارة الإطارات.

وقد استرسل هاميلتون في تعليقاته عن الإطارات في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث دعا بيريللي إلى توفير إطارات بمستويات تماسك مشابهة لتركيبة الهايبرسوفت التي سبق وتم اعتمادها، إلى جانب تعزيز بناء التركيبة حتى يتسنّى للسائقين الضغط عليها بثقة.

من جهته، اعترف وولف بأنّ بيريللي تتواجد في وضع صعب مع تركيباتها للفورمولا واحد، بالنظر إلى التقدم المستمر في أداء السيارات عامًا تلو الآخر.

فقال: "إنّهم بحاجة للتأقلم مع المستوى الذي نطوّر به سيارات الفورمولا واحد مع المزيد والمزيد من الارتكازية، ولكن ليس بمقدورهم فعليًا إنتاج تركيبات جديدة كل عام".

وأضاف: "أتمنى في المستقبل أن تكون هنالك معادلة جيّدة بين الحصول على الإطار المناسب لسيارات الفورمولا واحد الحديثة، والتي ستنخفض مستويات ارتكازيتها بشكل واضح، حيث أعتقد بأنّنا حينها سنتوقف عن النقاشات حول ضغط الإطارات والأحمال مع بيريللي".

وتابع: "آمُل أن يكون ذلك عملًا أسهل بالنسبة لهم أن ينتجوا ويزودوننا بإطار يكون الجميع سعداء بالتسابق عليه".

وعند سؤاله عن تعليقات هاميلتون في هذا الشأن، أوضح وولف بأنّ ما يطلبه البريطاني أمر "مستحيل على الأرجح من الناحية الفيزيائية".

فقال: "سيكون من الرائع للسائقين وجود إطار يتمتع بذلك القدر الكبير من التماسك ويصمد لخمسين بالمئة من السباق. لكنني لست واثقًا مما إذا كان سيوفّر عرضًا رائعًا".