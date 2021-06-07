تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ماسي: لم يكن هناك سبب يمنع إعادة انطلاق سباق باكو بعد العلم الأحمر التالي / سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو
فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى أخبار

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد أنّ التأديات الحالية لفريقه "غير مقبولة" إذا ما أراد الإبقاء على أيّ أمل في التغلّب على ريد بُل هذا الموسم.

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

بعد جولتين صعبتين في موناكو وباكو، يرى وولف أنّ فريقه قد واجه تراجعًا في الأداء ويحتاج للعودة إلى سابق مستواه المتقدم بدءًا من جائزة فرنسا الكبرى في حال رغب بإيقاف زحف ريد بُل.

وقد تكلم وولف عن مشاكل الفريق في باكو، والتي تضمنت افتقار فالتيري بوتاس للوتيرة تمامًا وإضاعة لويس هاميلتون لفرصة الفوز مع إغلاق مكابحه على إعادة انطلاقة سباق باكو إثر ضغطه من دون قصد على زر خطأ على مقوده، ما ترك بطل العالم "مدمّرًا" ومحبطًا.

"أعتقد بأنّ هنالك الكثير من الأمور التي لا تسير على نحوٍ سلس كما كان الحال في الأعوام القليلة الماضية" قال وولف.

وأضاف: "على النحو التشغيلي، لسنا ضمن أفضل مستوياتنا. إذ لم نجد تلك الطريقة المثلى للتعامل مع السيارة بعد خلال التصفيات والسباق، لتكون لدينا سيارة تصفيات وسباق سريعة".

وتابع: " هنالك الكثير من الأمور بحاجة للتحسين، والتي نحتاج إلى أن تنتهي منها الآن، بعد دعوتي تلك، من أجل ضمان أن نكون قادرين في الواقع على المنافسة على لقب هذه البطولة. إذ لا يُمكنك مواصلة خسارة النقاط بهذه الطريقة، مثلما فعلنا في موناكو وهنا. إنّه أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لنا".

اقرأ أيضاً:

في المقابل، أوضح وولف أن التعامل مع خيبة أمل موناكو - حيث اضطرّ بوتاس للانسحاب إثر خطأ في وقفة الصيانة، في حين عجز هاميلتون عن إكمال السباق ضمن الستة الأوائل، إلى جانب هنا في باكو - شكّل أكبر تحدّ واجهه منذ توليه مقاليد إدارة فريق مرسيدس.

وعند سؤاله إذا ما كانت تلك أصعب أسابيع مرّت عليه في مسيرته مع مرسيدس، قال وولف: "نعم، إنها الأصعب. كون الافتقار للأداء في موناكو، واحتياج بوتاس - الذي كان ليحرز منصة تتويج سهلة - لوقفة صيانة استمرت 36 ساعة، لا يمثّلان إنجازًا عظيمًا، وفقًا للمعايير التي نضعها بأنفسنا".

وأكمل: "ليس من المقبول أن نعجز إن إيصال السيارة إلى مستوى الأداء المطلوب بعد الانطلاقة، أو بعد وقفات الصيانة. نحن فقط نخسر الثواني تلو الأخرى".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
ماسي: لم يكن هناك سبب يمنع إعادة انطلاق سباق باكو بعد العلم الأحمر

المقال السابق

ماسي: لم يكن هناك سبب يمنع إعادة انطلاق سباق باكو بعد العلم الأحمر

المقال التالي

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أذربيجان الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

2
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟

3
فورمولا 1

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟

25دقيقة
4
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو

5
فورمولا 1

ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو

أحدث الأخبار
ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟
فورمولا 1

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟

25د
تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل
فورمولا 1

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

ماسي: لم يكن هناك سبب يمنع إعادة انطلاق سباق باكو بعد العلم الأحمر
فورمولا 1

ماسي: لم يكن هناك سبب يمنع إعادة انطلاق سباق باكو بعد العلم الأحمر

أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

الأكثر شعبية اليوم

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو

ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو

هاميلتون فعّل "الزرّ السحريّ" عن طريق الخطأ في سباق باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون فعّل "الزرّ السحريّ" عن طريق الخطأ في سباق باكو

لوكلير: فيراري لم "تسرق" قطب الانطلاق الأوّل في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: فيراري لم "تسرق" قطب الانطلاق الأوّل في باكو

لوكلير خسر الصدارة لهاميلتون في باكو بعد أن تفادى غصن شجرة
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير خسر الصدارة لهاميلتون في باكو بعد أن تفادى غصن شجرة

أحدث الأخبار

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.