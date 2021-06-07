وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

بعد جولتين صعبتين في موناكو وباكو، يرى وولف أنّ فريقه قد واجه تراجعًا في الأداء ويحتاج للعودة إلى سابق مستواه المتقدم بدءًا من جائزة فرنسا الكبرى في حال رغب بإيقاف زحف ريد بُل.

وقد تكلم وولف عن مشاكل الفريق في باكو، والتي تضمنت افتقار فالتيري بوتاس للوتيرة تمامًا وإضاعة لويس هاميلتون لفرصة الفوز مع إغلاق مكابحه على إعادة انطلاقة سباق باكو إثر ضغطه من دون قصد على زر خطأ على مقوده، ما ترك بطل العالم "مدمّرًا" ومحبطًا.

"أعتقد بأنّ هنالك الكثير من الأمور التي لا تسير على نحوٍ سلس كما كان الحال في الأعوام القليلة الماضية" قال وولف.

وأضاف: "على النحو التشغيلي، لسنا ضمن أفضل مستوياتنا. إذ لم نجد تلك الطريقة المثلى للتعامل مع السيارة بعد خلال التصفيات والسباق، لتكون لدينا سيارة تصفيات وسباق سريعة".

وتابع: " هنالك الكثير من الأمور بحاجة للتحسين، والتي نحتاج إلى أن تنتهي منها الآن، بعد دعوتي تلك، من أجل ضمان أن نكون قادرين في الواقع على المنافسة على لقب هذه البطولة. إذ لا يُمكنك مواصلة خسارة النقاط بهذه الطريقة، مثلما فعلنا في موناكو وهنا. إنّه أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لنا".

في المقابل، أوضح وولف أن التعامل مع خيبة أمل موناكو - حيث اضطرّ بوتاس للانسحاب إثر خطأ في وقفة الصيانة، في حين عجز هاميلتون عن إكمال السباق ضمن الستة الأوائل، إلى جانب هنا في باكو - شكّل أكبر تحدّ واجهه منذ توليه مقاليد إدارة فريق مرسيدس.

وعند سؤاله إذا ما كانت تلك أصعب أسابيع مرّت عليه في مسيرته مع مرسيدس، قال وولف: "نعم، إنها الأصعب. كون الافتقار للأداء في موناكو، واحتياج بوتاس - الذي كان ليحرز منصة تتويج سهلة - لوقفة صيانة استمرت 36 ساعة، لا يمثّلان إنجازًا عظيمًا، وفقًا للمعايير التي نضعها بأنفسنا".

وأكمل: "ليس من المقبول أن نعجز إن إيصال السيارة إلى مستوى الأداء المطلوب بعد الانطلاقة، أو بعد وقفات الصيانة. نحن فقط نخسر الثواني تلو الأخرى".