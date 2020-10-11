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فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / أخبار عاجلة

وولف استمتع بمعركة هاميلتون وبوتاس في انطلاقة سباق جائزة إيفل الكبرى

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وولف استمتع بمعركة هاميلتون وبوتاس في انطلاقة سباق جائزة إيفل الكبرى
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قال توتو وولف أنّه "استمتع" بالمعركة بين سائقَيه في مرسيدس فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون عند انطلاقة سباق جائزة إيفل الكبرى، ولم تكن لديه أيّة مخاوف بشأن تعرّضهما لحادث.

كان هاميلتون قادرًا على انتزاع الصدارة لبرهة بعد أن قدّم انطلاقة أفضل من بوتاس صاحب قطب الانطلاق الأوّل، وانغمس البريطاني من الخطّ الداخليّ للمنعطف الأوّل.

لكنّه عبر إلى الجهة الخارجيّة وأجبر بوتاس على الخروج عن المسار أكثر، لكنّ الفنلندي اندفع بقوّة إلى الخطّ الداخليّ بالتوجّه إلى المنعطف الثاني.

وقال هاميلتون بعد السباق بأنّه كان منبهرًا بحركة بوتاس خلال تلك المعركة، وأشاد بزميله للعمل "المدهش" الذي قام به.

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وقال البريطاني: "أذكر أنّني بالخروج من ذلك المنعطف فإنّني كنت أقول في نفسي: عملٌ رائع يا رجل، أنا منبهر، لقد كان ذلك رائعًا".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في تلك المعركة بين سائقيه، أشاد وولف هو الآخر ببوتاس.

إذ قال النمساوي: "استمتعت بالتسابق بينهما، ذلك لأنّني لم أشكّ ولو لوهلة أنّهما سيحتكّان ببعضهما".

وأضاف: "هذان الشابان يحترمان بعضهما. يعلمان جيّدًا حدود التسابق داخل هذا الفريق".

وأكمل: "قام لويس بالكبح متأخّرًا قليلًا وكان قد أدار المقود بأقصى مستوى، ومن الواضح أنّ ذلك تسبّب في دفع فالتيري خارجًا، لكنّ أسلوب فالتيري الأصلي لسائقي الراليات دفعه لمواصلة الضغط على دوّاسة الوقود وكان المركز مستحقًا. استمتعت بذلك".

من جانبه وصف بوتاس تلك المعركة بـ "الممتعة".

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ لويس حصل على الانطلاقة الأفضل. لذا سمح له ذلك بالتواجد على الخطّ الداخليّ للمنعطف الأوّل".

وأضاف: "علمت أنّ الأمر الأفضل بالنسبة لي هو الكبح في أكثر وقتٍ متأخّرٍ ممكن ومحاولة البقاء على المسار. أعتقد بأنّه كبح متأخّرًا جدًا وعبر بشكلٍ واسع".

واختتم بالقول: "لم أكن لأستسلم بسهولة، لذا قرّرت الضغط من الخطّ الخارجي. أنا سعيدٌ لأنّني استعدت مركزي في المنعطف الثاني".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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