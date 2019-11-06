وولف: ارتكاب أخطاء أقل من منافسينا سبب نجاح مرسيدس في 2019

شهد سباق أوستن أكثر التأديات قوّة من الصانع الألماني خلال النصف الثاني من موسم 2019، وذلك مع منافسة سيارتي مرسيدس على الصدارة وحجزهما لسيارة ريد بُل التي يقودها ماكس فيرشتابن في يوم تواجدت فيه فيراري خارج الصورة تمامًا.

وبات في رصيد مرسيدس الآن ستّة ألقاب مزدوجة متتالية منذ بداية حقبة المحركات الهجينة في 2014.

"كل بطولة تبدو وكأنّها الأصعب" قال وولف، مُضيفًا: "ربما لأنّنا مرتبطون بذكرياتنا، لكنّ ذلك الموسم له نجاحاته وإخفاقاته بكلّ تأكيد".

وتابع: "لقد ظهرنا بأداء قوي للغاية، إذ وبالرُغم أنّنا لم نملك الحزمة الأسرع يوم السبت لفترة طويلة، لكنّنا كنّا قادرين على ارتكاب أقلّ عدد من الأخطاء خلال السباقات. وذلك كان على الأرجح العامل الأهم في فوزنا بالبطولة".

واستكمل: "بالطبّع كانت جولة أوستن الحدث الأبرز في الموسم بالنسبة لي، حيث عدنا إلى سابق تأدياتنا القوية، وأحرزنا الفوز مع فالتيري، كما أنّ تحقيق اللقب مع لويس مع تلك الوتيرة القوية يُعدّ بالنسبة لي الأمر الأبرز".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان قد استمتع بمعركة هذا العام أكثر بسبب المنافسة القوية، أجاب وولف بالإيجاب، حيث قال: "نحبّذ كثيرًا خوض المعارك، إذ بوسعكم رؤية أنّ الاحتفال يكون بالسباقات الصعبة للغاية والتي تكون قادرًا على الفوز بها. عندما لا نتأهّل في المركز الأوّل ونكون قادرين رُغم ذلك على تحقيق الفوز في السباق تأتيني 10 أضعاف كميّة رسائل ’الواتساب’ والنصيّة أكثر ممّا لو انطلقنا من المركز الأوّل".

وأكمل: "الجميع يرغبون برؤية المعارك على الحلبة، وهذا ما يُبقي على حماستنا وتقدّمنا. لذا فإنّنا نحتاج إلى منافسينا أقوياء، تنافسيين، يدورون ضمن فلك ذات القوانين، وهذا عندها ما نحبّذ القيام به".

في المقابل، أشاد وولف كذلك بزملائه دون أن ينسى الراحل نيكي لاودا، الذي فارق الحياة في مايو/أيار الماضي.

فقال: "أعتقد بأّنّ قوة هذا الفريق تكمن في أنّ كلّ فرد مختص فيه يقود بدوره، ويساهم في النجاح الكلي لهذا الكيان. لا أريد أن أبدو كالسياسيين، لكنّ ذلك هو بالفعل العمود الفقري لهذا الفريق، أنّنا نملك العديد من الأشخاص الجيّدين".

وأردف: "كان لنيكي دور كبير في ذلك، إذ أفتقده كثيرًا كصديق، كشريك ينتقد بصراحة وكرفيق سفر. إذ وبحلول ذلك الوقت كان ليقف هناك في ذلك القسم من المنزل المتحرك ويقول «لاودا مُسافر، هيّا، انتهوا من ذلك المؤتمر، علينا الذهاب»، وعن الفوز كان ليقول «حسنًا، تهانينا، ما الذي سنفعله العام المُقبل؟ أعتقد بأنّنا لم نكن تنافسيين للغاية في السباقات القليلة الأخيرة». نفتقد ذلك، هذا الضغط".

واختتم: "لكن بخلاف ذلك، فإنّ ما ترونه على حلبة السباق هو مجرّد غيض من فيض، حيث أنّ الكثير من العمل والتأديات يتمّ القيام بها في المقر بالمملكة المتّحدة. إنّها مجهود فريق كامل وعمل جماعي جيّد".