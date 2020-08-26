وولف: اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة ستتسبّب في "الانتقال الأكبر في تاريخ الفورمولا واحد"

أعلنت الفورمولا واحد الأربعاء الماضي عن أنّ جميع الفرق قد أوفت بالموعد النهائيّ للتوقيع المبكّر على اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة، لتلتزم بالشروط التجاريّة المُعدّلة التي ستمتدّ بين 2021 و2025.

وكانت مرسيدس في مفترق طرق مع الفورمولا واحد حيال الاتّفاقيّة الجديدة، حيث شعرت بأنّ إسهاماتها في الرياضة ونجاحاتها الأخيرة لم تنعكس في المفاوضات.

لكنّ وولف أكّد خلال جائزة إسبانيا الكبرى أنّ فريقه انتقل إلى وضعٍ أصبح فيه جاهزًا للتوقيع.

وقال وولف قبيل جائزة بلجيكا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري أنّه لم يكن من المفاجئ توقيع جميع الفرق العشرة، لكنّه شعر بالسعادة بالرغم من ذلك برؤية المحادثات تتجاوز الحدود في بعض الأحيان.

كما توقّع وولف أن يؤدّي الاتّفاق الجديد إلى إحداث تغييرات هي الأضخم في تاريخ الفورمولا واحد.

وقال النمساوي: "دائمًا ما قلنا أنّنا نرغب بالبقاء في الفورمولا واحد، لذا لم يكن الاتّفاق مفاجئًا للغاية".

وأضاف: "لكنّنا سعداء بقدرتنا على دفع المفاوضات إلى نهاية إيجابيّة".

وأكمل: "التزمنا تجاه الرياضة ونتطلّع قدمًا للأعوام المقبلة التي ستشهد العمليّة الانتقاليّة الأضخم في تاريخ الفورمولا واحد".

ثمّ تابع: "سيؤتي ذلك بثماره للفرق سريعة البديهة والذكيّة والمنفتحة التي بوسعها التأقلم بنجاحٍ مع متطلّبات القوانين الجديدة".

وستحصل الفرق على حصص جوائز ماليّة أكثر تكافؤًا وفق الاتّفاقيّة الجديدة وذلك في محاولة لجعل الفورمولا واحد رياضة أكثر استدامة وتنافسيّة.

وكان وولف قد ذكر في جائزة بريطانيا الكبرى أنّ مرسيس ستكون "الضحيّة الكبرى" على صعيد خسارة العائدات الماليّة، كون فيراري وريد بُل "حافظتا على موقعيهما التفاضليّين".

لكنّه قال بعد ذلك بأسبوع أنّه خاض محادثات "بنّاءة جدًا" مع تشايس كاري الرئيس التنفيذيّ للفورمولا واحد، وهو ما مهّد الطريق أمام مرسيدس للتوقيع.