وولف: ابتعاد المتابعين عن الفورمولا واحد مسؤولية تقع على عاتق منافسي ريد بُل

كان موسم 2023 المنصرم تاريخياً لفريق ريد بُل على جميع الأصعدة، حيث قدم سيارة مذهلة نجح على متنها، ماكس فيرستابن، بتحطيم أرقام قياسية عديدة.

وتم حسم لقبي المصنعين والسائقين في وقت مبكر نسبياً من الموسم، كما أن ريد بُل فازت بجميع السباقات ما عدا واحداً فقط في سنغافورة.

ورغم أن العلامة النمساوية أوقفت تحديثات سيارتها منذ أغسطس الماضي، لكن هيمنتها على السباقات لم تتأثر حيث أكمل فيرستابن سباق أبوظبي الختامي بالمركز الأول وبفارق 17 ثانية أمام شارل لوكلير أقرب ملاحقيه، وهو فارق أكبر من ذلك الذي امتلكه في سباق البحرين الافتتاحي.

ورغم أن مرسيدس حققت مركز الوصافة خلف ريد بُل، لكن الفارق في الأداء بين السيارتين كان كبيراً للغاية.

ويرى توتو وولف مدير الفريق بأن المسؤولية تقع على عاتق منافسي ريد بُل فيما يتعلق بابتعاد المتابعين عن الاهتمام بالرياضة.

حيث أكد على ضرورة رفع المنافسين لمستوياتهم للإبقاء على عنصر الترفيه في الفورمولا واحد.

ورغم انخفاض أعداد التفاعل على قنوات التواصل الاجتماعي وكذلك الحال مع إحصائيات المتابعة عبر التلفاز، لكن وولف ما زال يرى أن الأرقام إيجابية.

فقال: "الأرقام التي نراها، ما تزال قوية".

وأكمل: "نحن نزداد شعبية على قنوات التواصل الاجتماعي، ولدينا سباقات كان الحضور فيها كاملاً تماماً (رغم أن مروجي السباقات أشاروا إلى تأثير هيمنة ريد بُل الذي ترك أثراً أوضح مقارنة بالموسم الماضي)".

وتابع: "لكن الحقيقة أن المسألة تتعلق حول جودة العرض. في حال لم تكن جيدة، فستنخفض أعداد المتابعين".

وأردف: "ما أقوله على الدوام، وأنا أحب الصراحة، أن الجمهور يتابع الرياضة وهي رياضة تعتمد على الجدارة. من يقوم بالعمل الأفضل، يفوز…".

واسترسل: "لا يمكننا إيقاف ذلك. لذا فالمسؤولية تقع على عاتقنا وعاتق فيراري وعاتق الفرق الأخرى للقيام بعمل أفضل لمنافسة ريد بُل".

واستكمل: "بالطبع، المسألة بحاجة لبعض الوقت، وهناك من سيقول: ’حسناً، أصبحنا نعلم هوية الفائز على أية حال’...".

واختتم: "لكن علينا ببساطة القيام بعمل أفضل".