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وولف: "إعادة اختراع قسم المحركات عالية الأداء" في مرسيدس لتعويض غياب كاول

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وولف: "إعادة اختراع قسم المحركات عالية الأداء" في مرسيدس لتعويض غياب كاول
29-06-2020

كشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن قسم المحركات عالية الأداء قد "تمت إعادة اختراعه" للتأقلم مع رحيل رئيسه آندي كاول.

ستبدأ عملية إعادة هيكلة إدارية رسمية يوم الأربعاء وذلك عقب رحيل كاول مطلع الشهر.

وسيعمل كاول إلى جانب هايول توماس المدير الإداري الجديد، الذي سيكون مسؤولاً عن محركات الفورمولا واحد، خلال الفترة الانتقالية.

حيث قال وولف ضمن برنامج الفورمولا واحد الإذاعي عبر الإنترنت: "هناك زاويتان للمسألة. من الواضح أن آندي احتاج إلى تحدٍ جديد، وأنا أتفهم ذلك تماماً".

وأكمل: "لقد اتخذ قراره في شهر ديسمبر حيال رغبته القيام بأمر مختلف، كان علينا إعادة اختراع قسم المحركات عالية الأداء من دون أحد أهم مكوّناته، لأن آندي كان يمتلك شخصية متميزة وقيادية مع الكثير من المهارات".

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ويمتلك المدير الإداري الجديد 16 عاماً من الخبرة في قسم المحركات عالية الأداء، حيث أشار وولف إلى أنّ مرسيدس تعي تماماً أهمية ترقية الكوادر الداخلية بعد رحيل شخصية مؤثرة عن طاقم العمل.

فقال: "لقد شهدنا مثل هذه الحالة من قبل، رحيل روس (برون)، بوب بيل، بادي لوي، آلدو كوستا، مارك إليس، وكنا قادرين على استبدالهم بكوادر من الجيل التالي".

واختتم: "كنا ندرك عدم قدرة كوادرنا الداخلية على تعويض بعض الأشخاص، جايمس أليسون يعتبر مثالاً أساسياً هنا، حيث انضم إلينا منذ عدة سنوات".

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