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وولف: أهم صفقة انتقال لأستون مارتن ليست نيوي وإنما كاول

مستقبل فريق أستون مارتن سيعتمد بالشكل الأكبر على آندي كاول، وفق ما يراه توتو وولف.

توتو وولف وآندي كاول، مرسيدس

توتو وولف وآندي كاول، مرسيدس

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن آندي كاول – الذي انتقل ليكون الرئيس التنفيذي لأستون مارتن – هو الاسم الأهم من أجل مستقبل الفريق البريطاني.

بعد مغادرته لصفوف مرسيدس منتصف 2020 بينما كان المسؤول عن قسم المحركات لدى الصانع الألماني، انتقل كاول ليحل مكان مواطنه مارتن ويتمارتش كرئيس تنفيذي لمجموعة أستون مارتن للفورمولا 1.

حيث يرى وولف أن كاول هو بالتأكيد الاسم الأهم بين صفقات الانتقال التي قامت بها أستون مارتن مؤخرًا.

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وقد أشار وولف إلى أن كاول يعدّ مديرًا رائعًا فيما يتعلق بهيكل المنظمة كرئيس تنفيذي للمجموعة، كما يعتقد بأن أستون مارتن ستصبح كيانًا أقوى تحت إدراته في الأعوام المقبلة.

حيث قال: "بالنسبة لي، فإن أهم صفقة انتقال قامت بها أستون مارتن هي آندي كاول، بعد مغادرته فريقنا. إنه يدير على نحوٍ جيد للغاية كرئيس تنفيذي، كما أنه بارع فيما يتعلق بهيكل المنظمة والعمليات بداخلها".

وأضاف: "نيوي موهوب بالتأكيد في الجانب الانسيابي، لكنني أعرف آندي من الناحية التنظيمية وليس أدريان. ومع هاتين الصفقتين، فإن بمقدور أستون مارتن أن تكون قوية بالفعل".

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