تحدث توتو وولف مدير فريق مرسيدس عن نجمه الشاب كيمي أنتونيللي، مؤكدًا أن السائق الإيطالي يُظهر جميع المقومات التي تؤهله ليصبح أحد أعظم سائقي الفورمولا 1، وذلك بعد تحقيقه البول بوزيشن لجائزة بريطانيا الكبرى.

تفوق أنتونيللي، البالغ من العمر 19 عامًا، على سائق فيراري شارل لوكلير بفارق يقارب عُشري ثانية، ليحقق خامس بول بوزيشن له في موسم 2026، وذلك في اليوم نفسه الذي تجاوز فيه لويس هاميلتون ليحقق الفوز بالسباق القصير في سيلفرستون.

وجاءت أهمية هذا الإنجاز أيضًا من أن أنتونيللي خرج أولًا إلى الحلبة خلال المحاولات الأخيرة في القسم الثالث من التصفيات، وهو القرار الذي أثار استياءه، لكنه تمكن رغم ذلك من تجاوزه وتحقيق أفضل زمن.

ويعد هذا الفصل الأحدث في هيمنة السائق الإيطالي على الموسم الحالي، إذ حقق خمسة انتصارات في أول ثمانية سباقات، ليتصدر بطولة العالم بفارق 43 نقطة عن زميله في مرسيدس جورج راسل، صاحب المركز الثاني.

"لم يفز ببطولة العالم بعد، لذلك علينا دائمًا أن ننظر إلى الصورة الكبيرة، لأنه يُقارن بالفعل بالعظماء" قال وولف لشبكة سكاي سبورتس.

وأضاف: "أعتقد أنه يمتلك جميع المقومات ليصبح واحدًا منهم، لكن عليك أولًا أن تترجم ذلك إلى نتائج، وحتى الآن لا يُظهر أية نقاط ضعف".

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وتابع: "كان في وضع غير مريح قليلًا، فمن الطبيعي ألا يحب أي سائق أن يكون أول من يخرج إلى الحلبة. لقد عبّر عن ذلك في منطقة الصيانة، ثم أغلق الصفحة. إنه قادر على فصل الأمور عن بعضها، وهذا لا يؤثر إطلاقًا في قدرته على القيادة بسرعة".

وإذا توج أنتونيللي بلقب بطولة العالم في عام 2026، فسيصبح أصغر بطل عالم في تاريخ الفورمولا 1، محطمًا الرقم القياسي الحالي الذي يحمله سيباستيان فيتيل، والذي توج باللقب عام 2010 بعمر 23 عامًا و134 يومًا.

ويبدو المستوى الذي يقدمه الإيطالي أكثر إثارة للإعجاب عند مقارنته بما قدمه في موسم 2025، الذي شهد عامًا أول متقلبًا للغاية.

فقد ارتكب سائق مرسيدس في بعض الأحيان أخطاء غير ضرورية، وتأثر بضغوط السباقات التي أقيمت على أرضه، ولم يحقق سوى نتيجتين ضمن مراكز النقاط خلال تسعة سباقات متتالية في منتصف الموسم.

وأنهى أنتونيللي الموسم الماضي في المركز السابع ببطولة السائقين، متأخرًا بفارق 169 نقطة عن زميله جورج راسل، الذي كان المرشح الأبرز لإحراز لقب 2026 قبل بداية الموسم.

"من الممتع مشاهدته. يمكنك أن ترى الفارق الزمني يتحسن أكثر فأكثر، ومن دون ارتكاب أية أخطاء" قال وولف.

وأردف: "أعتقد أنه يقدم أداءً مذهلًا إذا أخذنا في الاعتبار أنه لا يزال في موسمه الثاني فقط. إنه ينافس بمستوى مرتفع للغاية. لقد مر بفترة سيئة جدًا العام الماضي، بينما كان جورج يقدم أداءً رائعًا. لكنني أعتقد أنه كان ضحية للضغوط، وللبيئة الجديدة التي وجد نفسه فيها، فهو كان يبلغ 18 عامًا فقط".

واختتم: "لهذا السبب، من المذهل كيف انطلق منذ بداية هذا الموسم. يبدو وكأنه سائق صاحب خبرة وناضج، رغم أنه لا يزال في التاسعة عشرة من عمره".