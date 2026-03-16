أوضح مدير فريق مرسيدس توتو وولف، في حديثه إلى الصحافة بعد السباق، إن سائقه الشاب كيمي أنتونيللي حقق النجاح في وقت أبكر مما كان يتوقع.

وأشار وولف إلى أنهم كانوا يتوقعون موسماً مليئاً بالصعود والهبوط بالنسبة لأنتونيللي، لكنه أكد أن السائق الشاب قدم أداءً مثيراً للإعجاب خلال فترة قصيرة.

حيث قال: "أعتقد أن هذا النجاح جاء أبكر قليلاً مما كنت أتوقع".

وأضاف: "في العام الماضي، توقعنا أن يكون هذا الموسم مليئاً بالصعود والهبوط والأخطاء، وقد جهزنا أنفسنا لذلك. ثم جاء كيمي وفجأة فاز بالسباق الثاني".

وأردف: "ليس هذا فقط؛ بل سيطر على السباق منذ البداية، ودافع بشكل جيد، وبقي مركّزاً طوال الوقت. لقد قاد السيارة بشكل جميل حقاً اليوم".

كما أثنى وولف إلى هدوء أنتونيللي قبل بداية السباق.

حيث قال: "كان هادئاً ومسروراً إلى حد كبير قبل السباق، لكن، كان بوسعنا رؤية التعبير في عينيه عندما كان على شبكة الانطلاق".

يشار إلى أن أنتونيللي بات ثاني أصغر سائق يحرز الفوز بأحد السباقات في تاريخ الفورمولا 1 بعد ماكس فيرستابن.