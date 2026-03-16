تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

مآسي ألونسو تتواصل في الصين: كنت أجد صعوبة في الإحساس بيديّ وقدميّ

وولف: أنتونيللي يتطور بسرعة أكبر مما توقعت

وولف: أنتونيللي يتطور بسرعة أكبر مما توقعت

أشاد توتو وولف مدير فريق مرسيدس، بأداء نجمه اليافع أندريا كيمي أنتونيللي بعد سباق جائزة الصين الكبرى 2026، مشيراً إلى أن السائق الإيطالي الشاب يتطور بسرعة أكبر مما كان يتوقع.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

أوضح مدير فريق مرسيدس توتو وولف، في حديثه إلى الصحافة بعد السباق، إن سائقه الشاب كيمي أنتونيللي حقق النجاح في وقت أبكر مما كان يتوقع.

وأشار وولف إلى أنهم كانوا يتوقعون موسماً مليئاً بالصعود والهبوط بالنسبة لأنتونيللي، لكنه أكد أن السائق الشاب قدم أداءً مثيراً للإعجاب خلال فترة قصيرة.

حيث قال: "أعتقد أن هذا النجاح جاء أبكر قليلاً مما كنت أتوقع".

وأضاف: "في العام الماضي، توقعنا أن يكون هذا الموسم مليئاً بالصعود والهبوط والأخطاء، وقد جهزنا أنفسنا لذلك. ثم جاء كيمي وفجأة فاز بالسباق الثاني". 

وأردف: "ليس هذا فقط؛ بل سيطر على السباق منذ البداية، ودافع بشكل جيد، وبقي مركّزاً طوال الوقت. لقد قاد السيارة بشكل جميل حقاً اليوم".

كما أثنى وولف إلى هدوء أنتونيللي قبل بداية السباق.

حيث قال: "كان هادئاً ومسروراً إلى حد كبير قبل السباق، لكن، كان بوسعنا رؤية التعبير في عينيه عندما كان على شبكة الانطلاق".

يشار إلى أن أنتونيللي بات ثاني أصغر سائق يحرز الفوز بأحد السباقات في تاريخ الفورمولا 1 بعد ماكس فيرستابن.

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق بيريز: الاحتكاك مع بوتاس كان خطئي

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

ميزة

اكتشف محتوى برايم

