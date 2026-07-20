وولف: أنتونيللي استحق الفوز عن جدارة
قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس، أن سائقه أندريا كيمي أنتونيللي استحق الفوز بعد أدائه الخالي من الأخطاء، في حين تحمل مسؤولية انسحاب زميله جورج راسل، مؤكدًا أن المشكلة كانت ناجمة عن عطل في محرك مرسيدس إلى جانب سوء الحظ.
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: سام باجنال
أكد مدير فريق مرسيدس، توتو وولف، في تصريحات عقب جائزة بلجيكا الكبرى، أن كيمي أنتونيللي قدم أداءً خاليًا من الأخطاء طوال عطلة نهاية الأسبوع واستحق الفوز عن جدارة، في حين أوضح أن انسحاب جورج راسل جاء نتيجة تداخل سوء الحظ مع مشكلة في محرك مرسيدس.
وذكّر وولف أن أنتونيللي كان قريبًا للغاية من الفوز أيضًا في سيلفرستون، لكنه خسره بسبب مشكلة تقنية، مشيرًا إلى أن السائق الشاب استغل الفرصة هذه المرة.
حيث قال في تصريح لشبكة سكاي سبورتس فورمولا 1: "أنا سعيد جدًا من أجل كيمي".
وأكمل: "لقد استحق هذا الفوز حقًا. كما أنه كان يستحق الفوز في سيلفرستون أيضًا، لكنه اضطر إلى الانسحاب بسبب عطل في السيارة".
وأردف: "كان قويًا جدًا اليوم، وفي الواقع طوال عطلة نهاية الأسبوع. لم يرتكب أي خطأ".
وتابع: "لقد خسر الصدارة عندما جاءت سيارة الأمان الافتراضية في غير صالحه، لكنه استعادها وتمكن من الفوز بالسباق. لقد استحق هذا الانتصار عن جدارة".
وتحدث وولف أيضًا عن احتكاك جورج راسل مع لويس هاميلتون وانسحابه من السباق.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
حيث قال: "أولًا، كان الحادث مؤسفًا بالنسبة لنا. لقد خسرنا نقاطًا مهمة في بطولة الصانعين، كما خسر جورج نقاطًا مهمة في بطولة السائقين".
وتابع: "واجهت جميع محركات مرسيدس مشكلة تسببت في فقدان القوة على الخطوط المستقيمة. وتأثر جورج بهذا الأمر بشكل كبير، ونحن نتحمل المسؤولية عنه بنسبة 100%".
وأردف: "نحن، كفريق، نبذل قصارى جهدنا. لدينا أقوى محرك، ولدينا سيارة قادرة على الفوز بالسباقات. الجميع يبذل أقصى ما لديه لتقليل الأخطاء، لكن في النهاية نحن بشر".
واسترسل: "نعمل بنسبة 100%، ويجب أن نستمر في ذلك لأننا خسرنا عددًا كبيرًا من النقاط بسبب قلة الموثوقية. كان ينبغي أن نكون في وضع أفضل بكثير مما نحن عليه الآن".
واستكمل: "خاض جورج جولة صعبة. وربما كان نصف ذلك يعود إلى عدم عمل وحدة الطاقة بالشكل الذي ينبغي، بينما ارتبط النصف الآخر بالقيادة".
وأضاف: "لكننا نعيش هذه الظروف معًا. جميعنا يرتكب الأخطاء. اليوم كان الخطأ من الفريق، وفي يوم آخر قد يكون الخطأ من السائق".
واختم: "كل ما علينا فعله هو تقليل هذه الأخطاء والاستمرار في دعم بعضنا البعض".
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