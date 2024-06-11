وولف: أملُ الفوز في كندا كان "ضئيلاً كحلم قصير"

وصلت مرسيدس إلى كندا بسيارة محدّثة مزودة بالجانح الأمامي الجديد، وبعض التعديلات الأخرى.

وبالفعل ظهر سائقاها سريعين على حلبة جيل فيلنوف الكندية، فقد تصدر لويس هاميلتون التجارب الحرة الثالثة بفارق واضح أمام الجميع.

بينما نجح زميله راسل بخطف قطب الانطلاق الأول في تصفيات جنونية انتهت بتسجيل زمنين متطابقين: دقيقة و12:000 ثانية له ولـ ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

لكن ولأن راسل سجل الزمن السريع قبله، كان قطب الانطلاق الأول من نصيبه.

وخلال السباق، قدمت مرسيدس لمحات من الأداء الواعد بالفعل، حيث تصدر راسل في البداية، قبل أن ينهي بالمركز الثالث.

بينما سجل زميله هاميلتون وتيرة ممتازة في بعض مقاطع الحلبة خلال السباق، لينهي رابعاً خلف زميله بعد معركة مثيرة بينهما في القسم الأخير.

حيث قال وولف في تصريح لقناة "سكاي اف1": "حين كان جورج على إطارات هارد، كان يتقدم بسرعة وامتلكنا وتيرة قوية بالفعل، ربما فكرنا لوهلة (بالفوز)، لكن عليك ألا تكون طمّاعاً بشكل كبير!".

وأكمل: "إلى جانب السباق الممتاز، كان هناك ربما خطأ أو اثنان يمكن تفاديهما. لكن علينا أخذ الايجابيات. حققت السيارة خطوة حقيقية للأمام واتجاه التطوير حقيقي بالفعل".

من جهته، أوضح هاميلتون أن السيارة باتت أفضل رغم أن سباقه كان مليئاً بالأخطاء.

فقال: معلقاً على السباق: "ليس هناك فرق كبير. كان أدائي ضعيفًا على مدار عطلة الأسبوع. بالأمس، كانت هناك بعض العوامل الأخرى، ولكن في الغالب كانت بسبب أدائي الشخصي. واليوم، كان أحد أسوأ السباقات التي قدمتها، الكثير من الأخطاء".

وأضاف: "لكن بالطبع، لو كنت تأهلت بشكل أفضل، لكنت في وضع أفضل بكثير. لذا، هذا هو الحال، سأعود إلى لوحة الرسم".

وعلى الرغم من خيبة أمله الشخصية، أشار هاميلتون إلى التقدم الذي أحرزته مرسيدس، حيث وجدت الماكينات الألمانيّة أداءً محسّنًا من الجناح الأمامي الجديد.

وأضاف هاميلتون: "شكرٌ كبير لكل من في المصنع لأن السيارة أصبحت تنافسية الآن. هذا هو الجانب الإيجابي الحقيقي في الجزء التالي من الموسم".

ثمّ تابع: "أعلم أن لدينا بعض التحديثات القادمة، آمل أن تأتي في الطريق. لذا، ستكون معركة قريبة وإذا ركزت بشكل جيد، سأحقق نتائج أفضل في مرحلة ما".

وأكمل: "أعتقد أن السيارة كانت قادرة على الفوز هذا الأسبوع. هذا هو السبب في أن الشعور ليس جيدًا. ولكن سنأخذ النقاط ونستمر في المحاولة".