وولف: أمام راسل "الكثير لتعلّمه" بعد حادثه مع بوتاس في إيمولا

اصطدم سائق ويليامز ببوتاس أثناء محاولته تجاوزه نحو المركز التاسع على سرعة عالية، ما تسبّب في حادث كبير.

وانتشرت الكثير من الأشلاء على المسار بسبب الحادث ما استدعى رفع العلم الأحمر، وانطلقت ردود فعلٍ غاضبة من راسل وبوتاس اللذين وضعا اللوم على بعضهما.

وقال وولف أنّه في حين أنّ اللوم لا يقع بشكلٍ كامل على أيّ منهما، فإنّه شكّك في سبب حركة راسل، خاصة كسائقٍ يافعٍ لمرسيدس.

وقال النمساوي: "لم يكن من المفترض أن يحدث كلّ ذلك. حظي فالتيري بـ 30 لفّة أولى سيّئة، ولم يكن من المفترض أن يتواجد هناك. لكن لم يكن على جورج بدء تلك الحركة أصلًا بالنظر إلى أنّ المسار كان بصدد الجفاف".

وأضاف: "ذلك يعني المجازفة، والسيارة الأخرى هي سيارة مرسيدس أمامه. بالنسبة لتطوّر أيّ سائقٍ يافع فإنّ عليك عدم نسيان هذا المنظور العام".

وأكمل: "لذا أجل، أعتقد بأنّ أمامه الكثير لتعلّمه".

ويُعدّ راسل عضوًا في برنامج مرسيدس للناشئين منذ 2017 وتمّ ترشيحه ليكون سائقًا أساسيًا في الفريق الأساسيّ في المستقبل.

وشعر وولف أنّه كان على راسل التعامل مع الوضع على نحوٍ مختلف كونه كان يُنافس سيارة مرسيدس.

وقال حيال ذلك: "تحتاج لإدراك أنّ هناك سيارة مرسيدس والأجواء رطبة، وهناك مجازفة عند التجاوز".

وأضاف: "فرصه ضعيفة في كلّ الحالات كون المسار بصدد الجفاف. لا أريد منه أن يثبت لنا أيّ شيء لأنّ شيئًا ما يُمكنني قوله منذ معرفتي لفالتيري لخمسة أعوام فإنّه لا يُحاول إثبات أيّ شيء".

وكان راسل قد شكّك في حركة بوتاس ضمن المعركة على المركز التاسع، قائلًا أنّ الفنلندي كان ليتصرّف على نحوٍ مختلف لو كان يتنافس مع سائقٍ آخر غيره.

وعند نقل تلك التعليقات من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" لوولف، قال النمساوي أنّها مجرّد "هراء".

وقال حيال ذلك: "الوضع بأكمله ليس ممتعًا بالنسبة إلينا لأكون صادقًا. كان حادثًا كبيرًا. سيارتنا شبه مدمّرة بالكامل ضمن وضع فيه سقفٌ للنفقات، وليس ذلك بالأمر الذي نحتاجه، وربّما سيحدّ ذلك من تحديثاتنا".

وأكمل: "حقيقة أنّ الأمر انتهى بنا هناك بسبب خسارة الأداء في الأمطار تجعل تعرّض السيارتَين لحوادث أمرًا لم أكن أتوقّع رؤيته".