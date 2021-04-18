تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / راسل: بوتاس لم يكن ليُقدم على ذات الخطوة مع سائقٍ آخر التالي / لا تدابير إضافيّة بشأن "حادثة تسابق" راسل وبوتاس في إيمولا
فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

وولف: أمام راسل "الكثير لتعلّمه" بعد حادثه مع بوتاس في إيمولا

يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ أمام جورج راسل "الكثير لتعلّمه" على إثر حادثه مع فالتيري بوتاس في سباق إيمولا للفورمولا واحد، قائلًا أنّ سيارة مرسيدس تدمّرت بشكلٍ شبه كامل.

وولف: أمام راسل "الكثير لتعلّمه" بعد حادثه مع بوتاس في إيمولا

اصطدم سائق ويليامز ببوتاس أثناء محاولته تجاوزه نحو المركز التاسع على سرعة عالية، ما تسبّب في حادث كبير.

وانتشرت الكثير من الأشلاء على المسار بسبب الحادث ما استدعى رفع العلم الأحمر، وانطلقت ردود فعلٍ غاضبة من راسل وبوتاس اللذين وضعا اللوم على بعضهما.

وقال وولف أنّه في حين أنّ اللوم لا يقع بشكلٍ كامل على أيّ منهما، فإنّه شكّك في سبب حركة راسل، خاصة كسائقٍ يافعٍ لمرسيدس.

اقرأ أيضاً:

وقال النمساوي: "لم يكن من المفترض أن يحدث كلّ ذلك. حظي فالتيري بـ 30 لفّة أولى سيّئة، ولم يكن من المفترض أن يتواجد هناك. لكن لم يكن على جورج بدء تلك الحركة أصلًا بالنظر إلى أنّ المسار كان بصدد الجفاف".

وأضاف: "ذلك يعني المجازفة، والسيارة الأخرى هي سيارة مرسيدس أمامه. بالنسبة لتطوّر أيّ سائقٍ يافع فإنّ عليك عدم نسيان هذا المنظور العام".

وأكمل: "لذا أجل، أعتقد بأنّ أمامه الكثير لتعلّمه".

ويُعدّ راسل عضوًا في برنامج مرسيدس للناشئين منذ 2017 وتمّ ترشيحه ليكون سائقًا أساسيًا في الفريق الأساسيّ في المستقبل.

وشعر وولف أنّه كان على راسل التعامل مع الوضع على نحوٍ مختلف كونه كان يُنافس سيارة مرسيدس.

وقال حيال ذلك: "تحتاج لإدراك أنّ هناك سيارة مرسيدس والأجواء رطبة، وهناك مجازفة عند التجاوز".

وأضاف: "فرصه ضعيفة في كلّ الحالات كون المسار بصدد الجفاف. لا أريد منه أن يثبت لنا أيّ شيء لأنّ شيئًا ما يُمكنني قوله منذ معرفتي لفالتيري لخمسة أعوام فإنّه لا يُحاول إثبات أيّ شيء".

وكان راسل قد شكّك في حركة بوتاس ضمن المعركة على المركز التاسع، قائلًا أنّ الفنلندي كان ليتصرّف على نحوٍ مختلف لو كان يتنافس مع سائقٍ آخر غيره.

وعند نقل تلك التعليقات من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" لوولف، قال النمساوي أنّها مجرّد "هراء".

وقال حيال ذلك: "الوضع بأكمله ليس ممتعًا بالنسبة إلينا لأكون صادقًا. كان حادثًا كبيرًا. سيارتنا شبه مدمّرة بالكامل ضمن وضع فيه سقفٌ للنفقات، وليس ذلك بالأمر الذي نحتاجه، وربّما سيحدّ ذلك من تحديثاتنا".

وأكمل: "حقيقة أنّ الأمر انتهى بنا هناك بسبب خسارة الأداء في الأمطار تجعل تعرّض السيارتَين لحوادث أمرًا لم أكن أتوقّع رؤيته".

المشاركات
التعليقات
راسل: بوتاس لم يكن ليُقدم على ذات الخطوة مع سائقٍ آخر

المقال السابق

راسل: بوتاس لم يكن ليُقدم على ذات الخطوة مع سائقٍ آخر

المقال التالي

لا تدابير إضافيّة بشأن "حادثة تسابق" راسل وبوتاس في إيمولا

لا تدابير إضافيّة بشأن "حادثة تسابق" راسل وبوتاس في إيمولا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
قائمة السائقين جورج راسل

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يتألّق ويُحقّق فوزه الـ 11 في الفورمولا واحد خلال سباق إيمولا

2
فورمولا 1

وولف: أمام راسل "الكثير لتعلّمه" بعد حادثه مع بوتاس في إيمولا

3
فورمولا 1

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

4
موتو جي بي

روسي "قلق" حيال أدائه الحالي في الموتو جي بي بعد تصفيات البرتغال

5
فورمولا 1

هاميلتون: اندفاعي لتجاوز السيارات المتأخرة دفعني لخارج المسار

أحدث الأخبار
رايكونن يخسر نقاطه إثر عقوبته بعد سباق إيمولا
فورمولا 1

رايكونن يخسر نقاطه إثر عقوبته بعد سباق إيمولا

لا تدابير إضافيّة بشأن "حادثة تسابق" راسل وبوتاس في إيمولا
فورمولا 1

لا تدابير إضافيّة بشأن "حادثة تسابق" راسل وبوتاس في إيمولا

وولف: أمام راسل "الكثير لتعلّمه" بعد حادثه مع بوتاس في إيمولا
فورمولا 1

وولف: أمام راسل "الكثير لتعلّمه" بعد حادثه مع بوتاس في إيمولا

راسل: بوتاس لم يكن ليُقدم على ذات الخطوة مع سائقٍ آخر
فورمولا 1

راسل: بوتاس لم يكن ليُقدم على ذات الخطوة مع سائقٍ آخر

بوتاس: الحادث في إيمولا كان "خطأ" راسل
فورمولا 1

بوتاس: الحادث في إيمولا كان "خطأ" راسل

أحدث ملفات الفيديو
جايمس أليسون يتكلم عن استعدادات مرسيدس لجولة إيمولا 16:29
فورمولا 1
15-04-2021

جايمس أليسون يتكلم عن استعدادات مرسيدس لجولة إيمولا

كيف تتغير إعدادات السيارات بين الحلبات المتطلبة للارتكازية أو للطاقة 06:12
فورمولا 1
15-04-2021

كيف تتغير إعدادات السيارات بين الحلبات المتطلبة للارتكازية أو للطاقة

ألبين وألونسو في البحرين 02:10
فورمولا 1
15-04-2021

ألبين وألونسو في البحرين

كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟ 05:43
فورمولا 1
12-04-2021

كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟

كيف أثرت قوانين 2021 على سيارة مرسيدس؟ 05:16
فورمولا 1
12-04-2021

كيف أثرت قوانين 2021 على سيارة مرسيدس؟

More from
جورج راسل
رفع العلم الأحمر وإيقاف سباق إيمولا إثر الحادث الكبير بين بوتاس وراسل جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رفع العلم الأحمر وإيقاف سباق إيمولا إثر الحادث الكبير بين بوتاس وراسل

راسل ينفي شائعات خلافه مع هاميلتون بعد جائزة الصخير
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل ينفي شائعات خلافه مع هاميلتون بعد جائزة الصخير

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

الأكثر شعبية اليوم

وولف: أمام راسل "الكثير لتعلّمه" بعد حادثه مع بوتاس في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: أمام راسل "الكثير لتعلّمه" بعد حادثه مع بوتاس في إيمولا

فيرشتابن يتألّق ويُحقّق فوزه الـ 11 في الفورمولا واحد خلال سباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

فيرشتابن يتألّق ويُحقّق فوزه الـ 11 في الفورمولا واحد خلال سباق إيمولا

رايكونن يخسر نقاطه إثر عقوبته بعد سباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رايكونن يخسر نقاطه إثر عقوبته بعد سباق إيمولا

لا تدابير إضافيّة بشأن "حادثة تسابق" راسل وبوتاس في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لا تدابير إضافيّة بشأن "حادثة تسابق" راسل وبوتاس في إيمولا

هاميلتون: اندفاعي لتجاوز السيارات المتأخرة دفعني لخارج المسار
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: اندفاعي لتجاوز السيارات المتأخرة دفعني لخارج المسار

ساينز: الخروج من القسم الثاني للتصفيات في إيمولا "كشف" الافتقار للأميال على سيارة فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: الخروج من القسم الثاني للتصفيات في إيمولا "كشف" الافتقار للأميال على سيارة فيراري

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

رايكونن يخسر نقاطه إثر عقوبته بعد سباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رايكونن يخسر نقاطه إثر عقوبته بعد سباق إيمولا

لا تدابير إضافيّة بشأن "حادثة تسابق" راسل وبوتاس في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لا تدابير إضافيّة بشأن "حادثة تسابق" راسل وبوتاس في إيمولا

وولف: أمام راسل "الكثير لتعلّمه" بعد حادثه مع بوتاس في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: أمام راسل "الكثير لتعلّمه" بعد حادثه مع بوتاس في إيمولا

راسل: بوتاس لم يكن ليُقدم على ذات الخطوة مع سائقٍ آخر
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: بوتاس لم يكن ليُقدم على ذات الخطوة مع سائقٍ آخر

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.