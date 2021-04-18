وولف: أليسون لا يريد منصب مدير الفريق في مرسيدس

تمّ الإعلان الأسبوع الماضي عن أنّ أليسون سيتولّى منصباً جديداً ككبير المسؤولين التقنيين، وهو تغيير رأى البعض بأنّه خطوة ستؤدي به في نهاية المطاف إلى إدارة الفريق.

ولا زال وولف يلعب دور مدير الفريق للمستقبل القريب، بعد أن قيّم خياراته العام الماضي. وأوضح النمساوي بأنّه سيتنحّى جانباً في نهاية الأمر، لكنّه أكّد بأنّ الدور لن يكون من نصيب أليسون.

"بالنظر إلى الأمور فهو قادر على لعب دور مدير الفريق" قال وولف.

وأضاف: "كما أنّه يحظى باحترام العاملين هنا من داخل المنظومة".

وأكمل: "لكنّ الأمر في غاية البساطة. لقد قال: ’لن أفعل هذا على الإطلاق. منصب مدير الفريق يتطلّب مهارات أخرى‘. ولذا قال: ’لا، شكراً‘".

وتابع: "أتحدّث أنا وجايمس يومياً. ونحن منسجمان تماماً بخصوص التوجه الاستراتيجي لمرسيدس موتورسبورت. في وقتٍ أبكر بكثير من اتخاذ قرار منصب كبير المسؤولين التقنيين قبل عام أو عامين، ناقشنا مستقبل منصب مدير الفريق في مرسيدس".

وأردف: "أوضح بأنّه لا يريد ذلك المنصب. ومنذ ذلك الحين وأنا أفكّر وأنظر وأراقب ما يحصل من حولنا ومن يقوم بعمل جيّد. كي أتمكّن في نهاية المطاف من الابتعاد عن هذا الجنون".

كما أكّد وولف بأنّ أليسون هو الرجل المثالي بالنسبة لمنصب كبير المسؤولين التقنيين الجديد، وأنّ مايك إليوت هو الرجل المناسب لتعويضه في منصب المدير التقني.

إذ قال: "من الواضح بأنّ جايمس شخص قيّم للفريق، ليس فقط لكونه مهندساً رائعاً لكن لكونه قائداً أيضاً".

واستطرد: "لديه رؤية وفهم جيّد لما يحصل في الفورمولا واحد بعيداً عن الجانب التقني".

واستدرك: "إنّه شريكي في القتال عندما يتعلّق الأمر بالمحادثات الاستراتيجية والسياسية، كما أنّه يتفاعل بشكل أكبر مع بقية الأقسام وبرامج السباقات التي لدينا. لذا كانت خطوة منطقية إنشاء هذا المنصب التوأم لمنصبي، أنا أيضاً مدير مرسيدس موتورسبورت".

واسترسل: "لذا من المنطقي أن يكون لدينا مدير تقني لجميع برامج رياضة السيارات. أنا المدير التنفيذي وهو كبير المسؤولين التقنيين، واستمتع بهذه الفكرة. عملنا على ذلك لمدّة عام. في المقابل انضمّ مايك إليوت إلينا قادماً من رينو حيث كان مدير قسم الانسيابية هناك".

وواصل حديثه: "تجمعني به علاقة عمل رائعة طيلة هذه السنوات. وهو مهندس كُفء، وذكي وعقلاني، وكان أحد الأعمدة الأساسية لنجاح الفريق ويحظى باعتراف المنظومة بأكملها".

واختتم: "لذا أنا سعيد جداً بتوليه منصب المدير التقني. ولكن، لدينا مجموعة قوية وهو من ضمن المجموعة التي ستقود الفريق في المستقبل".