وولف: ألقاب الفورمولا واحد أنهكت الجميع في مرسيدس

حسم الصانع الألمانيّ لقب الصانعين في إيمولا نهاية الأسبوع الماضي، بينما بقي لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس المتنافسين الوحيدين على لقب بطولة السائقين.

ومع اتّجاه وولف للانتقال إلى دورٍ آخر بعد اعترافه بأنّه أُنهك نتيجة الجهد الذي يبذله من أجل بلوغ تلك الألقاب، قال النمساوي أنّه ليس الوحيد الذي يشعر بالإنهاك.

وقال حيال ذلك: "لست الوحيد المنهك نتيجة لذلك، بل أنهكت الألقاب جميع العاملين في هذا المشروع".

وأضاف: "كلّ الدم والعرق والدموع التي ذهبت في هذا المشروع بعيدًا عن الأضواء، لا ترون ذلك مطلقًا. يبدو كما لو أنّنا نتوجّه إلى الحلبات ونفوز بالسباقات، لكن في الحقيقة هناك تضحيات أكبر بكثيرٍ من ذلك، لذا فإنّ الفوز أيّام الأحد يُعوّض كلّ شيء".

وقال وولف أنّ أحد العوامل الرئيسيّة وراء نجاح مرسيدس هو طريقة إبقاء الفريق على الحافز والسعي نحو التحسّن.

وقال حيال ذلك: "تعرفون قصّة أهداف النجاح التي وضعناها في 2014، قلنا حينها أنّنا نريد الفوز ببطولتَي السائقين والصانعين".

وأضاف: "قال حينها ألدو كوستا (مدير الهندسة السابق): لا أعتقد بأنّ ذلك طموحٌ بما فيه الكفاية. علينا أن نكتب أنّنا نهدف للفوز بعدّة ألقاب عالميّة للسائقين والصانعين".

وأكمل: "شعرنا حينها بأنّ ذلك الهدف مبالغٌ فيه. لكن من الجيّد أنّنا كتبناه حينها، كون ذلك يُواصل إلهامنا. وألهمنا ذلك في كلّ موسمٍ منذ ذلك الحين".

واختتم بالقول: "ذلك يعني الكثير من التفكير والحلم حيال ما يُمكننا بلوغه في المستقبل. وضع تلك الأهداف كفريق ووضع أهدافٍ شخصيّة جزءٌ مهمٌ من نشاطنا".