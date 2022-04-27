وولف: أفكار مغادرة الفورمولا واحد لم تجل خاطري

عانى صانع السيارات الألماني من بداية صعبة لموسم 2022، حيث تبيّن أنّ سيارته "دبليو13" التي تُعاني من الارتدادات المفرطة غير قادرة على مجاراة سيارتَي الصدارة فيراري وريد بُل.

ووصل موسم الفريق إلى أسوأ نقطة له حتّى الآن في إيمولا عندما فشل سائقاه في العبور إلى القسم الثالث من التصفيات، بينما عانى لويس هاميلتون من سباقٍ سيّئ ليفشل في تحقيق أيّ تقدّمٍ ويحلّ في المركز الـ 13.

واعتذر وولف من هاميلتون عبر اللاسلكي بعد السباق لمنحه سيارة "غير قابلة للقيادة" ووعده بأنّ الفريق سيجد طريقة لحلّ هذه المشاكل.

وعلى خلفيّة تحقيق ثماني بطولات صانعين متتالية، حصل وولف على فرصة بيع حصّته في الفريق والمغادرة وهو في القمّة.

لكن عندما سُئل إن كان قد فكّر في هذه الفترة الحالكة إن كان عليه بيع حصّته والتقاعد بالملايين التي سيجنيها والعيش في المالديف، أوضح وولف أنّه ملتزمٌ بالمواصلة.

وقال النمساوي: "المشكلة أنّني سأكون ميّتًا في المالديف من دون ما أفعله هنا. النشاط في الفريق وتطويره هو ما أستمتع به حقًا".

وأكمل: "الفورمولا واحد تزدهر. الأمور تسير على نحوٍ جيّدٍ جدًا على صعيد المداخيل، وهذا ما أريد فعله حقًا طوال حياتي".

وأردف: "لذا لم يجل ذلك السؤال خاطري مطلقًا من تلك الناحية، هكذا الأمر ببساطة".

وواصل شرحه بالقول: "الأمر أشبه بأن يقول مدير مشروع أو موظّف: قمت بهذا الآن، سأغادر بأفضل سجلٍ لي وانتهى الأمر. لكنّني لا أتوقّف، بل تتواصل الأمور".

ومع مواجهة مرسيدس لموسمٍ صعبٍ للمرّة الأولى منذ انطلاق حقبة المحرّكات الهجينة، قال وولف أنّ أداء الفريق هذا الموسم كان مهمًا لإدراك أن لا أحد غير قابلٍ للهزيمة في الفورمولا واحد.

وفي حين أنّ الفريق أخطأ على صعيد سيارته لموسم 2022، حافظ وولف على إيمانه بأنّ ذات المهندسين قادرون على قلب الأمور وتحقيق تقدّم سريع.

وعندما سُئل إن طاقم الفريق قد فقد قدراته، قال وولف: "ستكون إجابتي العفويّة كالتالي: لا يُمكنك فقدان ما تعلّمته وتناسيه. لكنّ الحلبة تُعلّمنا شيئًا مختلفًا".

وأكمل: "يتعلّق الأمر بالحفاظ على التواضع، وذلك ما نفعله ونقول: لقد أخطأنا. علينا تقبّل ذلك الآن".

وأردف: "أين أخطأنا؟ حقّقنا ثماني بطولات من أصل ثمانٍ في فترة تواجدي، وأخطأنا الآن حقًا. ليس الأمر كما لو أنّنا أبطأ بثلاثة أعشار فحسب".

واختتم بالقول: "لكن على صعيد تطوير شخصيّتنا، وقيم الفريق، وبالرغم من سوء الوضع الحالي، فإنّ هذا تطويرٌ مهم. لا يوجد أيّ أحدٍ لا يفشل. نرى ذلك الآن. لكنّ الفريق قادرٌ على قلب الأمور".