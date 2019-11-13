وولف: أفضليّة محرك فيراري بلغت 50 حصانًا في بعض مراحل الموسم

على الرُغم من أنّ مرسيدس قد حسمت بنجاح لقبها الثنائي السادس على التوالي هذا الموسم، لكنّ الصانع الألماني واجه وقتًا صعبًا في التغلّب على أفضليّة غريمه الإيطالي على صعيد الأداء والسرعة خلال المقاطع المستقيمة.

وبينما يأتي بعض تلك الأفضليّة جرّاء الكفاءة الانسيابية لسيارة القلعة الحمراء، لكن ليس هناك شكّ بأنّ فيراري قد أنتجت أفضل محرّك في الفورمولا واحد هذا الموسم.

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وعند سؤاله عن نوع الخطوة التي أحرزتها فيراري أمام مرسيدس، قال وولف لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "الأمر يتقلّب بين عدّة جوانب. ما رأيناه هو أنّ أفضليتهم بلغت 50 حصانًا في بعض الأحيان، والأغلب أنّها تتزايد".

وكان عامل التفوّق الأساسي بالنسبة لمرسيدس هو محاولة فهم مكمن الأفضليّة لدى فيراري، إذ يعتقد وولف بأنّ فريقه يملك الإجابات على ما يحتاجه الصانع الألماني من أجل اللحاق بغريمه على صعيد الطاقة في 2020.

فقال: "إذا ما قمنا بكلّ الخطوات الضرورية، ينبغي أن نكون قادرين على خوض منافسة متوازنة من جديد على صعيد وحدة الطاقة".

ويرى وولف كذلك أنّ تقدّم هوندا مع ريد بُل كان سريعًا هذا الموسم، إذ يعتقد بأنّه ومع ارتفاع الحلبة عن سطح البحر في المكسيك قد تمكّن الصانع الياباني من أن يكون أفضل بالفعل من مرسيدس.

"يختلف مستواهم من حلبة إلى أخرى" قال وولف عن طاقة هوندا بالمقارنة مع مرسيدس.

واختتم: "كنت لأعتقد في المكسيك أنّ لديهم أفضليّة بعض الشيء أمامنا في التصفيات. لكنّ ذلك يعود إلى ارتفاع الحلبة عن سطح البحر، حيث أنّ هيكلية وحدة الطاقة لدينا ليست في أفضل وضع لهذه الجولة بالذات".