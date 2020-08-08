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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى / أخبار عاجلة

وولف: أغلبية فرق الفورمولا واحد تود "تشذيب" اتفاقية كونكورد

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وولف: أغلبية فرق الفورمولا واحد تود "تشذيب" اتفاقية كونكورد
08-08-2020

أوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن أغلب فرق الفورمولا واحد تشعر أن اتفاقية كونكورد بحاجة إلى بعض "التشذيب"، لكن ليبرتي ميديا "تنزعج" من الكلام عن ذلك بشكل علني.

تعمل الفورمولا واحد حالياً مع الفرق العشرة لوضع اللمسات الختامية على اتفاقية كونكورد الجديدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية موسم 2021، مع التركيز على توزيع معدّل للعوائد المالية وتغييرات في البنية التنظيمية.

وأوضح وولف يوم الجمعة أنّ المصنع الألماني غير راغب بالتوقيع على الاتفاقية بشكلها الحالي.

ويبدو أن مرسيدس غير مسرورة من الطريقة التي تسير بها المفاوضات، حيث تشعر أن التزامها بالمشاركة في البطولة لا يلقى التقدير المناسب.

وردت الفورمولا واحد على تعليقات وولف بأن البطولة "لن تتأخر أكثر" في وضع اللمسات الختامية على الاتفاقيات التجارية، مع موعد نهائي يوم 12 أغسطس/آب الجاري.

وكانت عدة فرق قد صرّحت أنها مستعدة للتوقيع على اتفاقية كونكورد الجديدة، من بينها فيراري، ويليامز ومكلارين.

لكن وولف يرى أن أغلب الفرق ما زالت غير مسرورة من التفاصيل الصغيرة للاتفاقية، لكنها لا تودّ الكلام عن ذلك بشكل علني.

فقال في مقابلة مع قناة "سكاي سبورت أف1" يوم أمس الجمعة: "أعتقد أن أغلب الفرق - إن لم يكن 90 بالمئة منها - ترى أن الاتفاقية بحاجة إلى المزيد من التشذيب، هناك بنود حاسمة تحتاج إلى نقاشات فيما يتعلق ببعض النواحي التجارية".

وأكمل: "هناك البعض (من الفرق) عندما يتكلمون أمام الكاميرا، فإنهم يزعجون مالكي الأسهم التجارية".

وتابع: "نحن نحب هذه الرياضة، لدينا أهداف أساسية نتشاركها مع ليبرتي ومع ’فيا’. جميعنا نودّ البقاء وتقديم الأفضل للرياضة، وكل ذلك يتمحور حول النقاشات البناءة".

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من جهته، يرى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن دور المصنّع الإيطالي "قد تمّ تقديره" ضمن تلك المفاوضات، بعد أن كان الحصان الجامح يمتلك ميزات مالية وتنظيمية لفترة طويلة من عمر البطولة.

ويأمل بينوتو أن توافق مرسيدس على الشروط الجديدة للبقاء ضمن البطولة في الموسم المقبل.

فقال: "لا أدري موقف مرسيدس، القرار يعود لهم في هذه المسألة".

وأكمل: "آمل أن يوقعوا الاتفاقية. أعتقد أنه سيكون من الرائع تواجد مرسيدس ضمن البطولة في المواسم المقبلة".

واسترسل: "نحن الوحيدون الذين نتواجد في البطولة منذ بداياتها، 70 عاماً. لذا، من الطبيعي أيضاً أن تتواجد بعض الفرق في فترات زمنية متقطعة".

واختتم: "أعتقد أن فيراري ستتواجد، كما هو الحال على الدوام، كجزء من تاريخ البطولة. سنتواجد في المستقبل كذلك، نحن ملتزمون بالكامل، وسنوقع على الاتفاقية بكل تأكيد".

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