وولف: تضرر أستون مارتن جاء "نتيجة" قوانين الانسيابية التي استهدفت مرسيدس

اتّجه الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لخفض ارتكازية سيارات 2021 للحدّ من السرعة لدواعي تتعلّق بالسلامة عبر التركيز على لوائح تصميم أرضيات السيارة.

ويبدو أنّ هذا التعديل أثّر على سيارات الفرق التي تعتمد زاوية انحناء منخفضة مقارنةً بتلك التي تعتمد زاوية انحناء عالية، الأمر الذي تسبّب في تراجع مرسيدس وأستون مارتن.

وقال مدير فريق أستون مارتن أوتمار زافناور بأنّه يرغب في التحدّث مع "فيا" لمعرفة الأسباب الحقيقة لهذه التغييرات ومشاركة مالك الحقوق التجارية في عمليّة سنّ القوانين.

كما أشار زافناور بأنّه سيناقش التعديلات الانسيابية لهذا الموسم مع "فيا" لجعلها "أكثر عدلاً" بين فرق زاوية الانحناء المنخفضة وفرق زاوية الانحناء العالية.

وقال وولف - مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد – بأنّ أستون مارتن لديها كامل الحقّ للاستفسار عن سبب القيام بهذه التغييرات لدواعي تتعلّق بالسلامة بما أنّ بيريللي قدّمت تركيبات إطارات أكثر صلابة في 2021 كي تتحمّل السرعات العالية.

لكنّه يشعر بأنّ الفريق وقع ضحية ذات القيود التي كانت على الأرجح تستهدف مرسيدس لتقليص أفضليتها على بقية الفرق.

"أفهم الأمر، لأنّه بالنظر لكيفية تطبيق اللوائح العام الماضي بوسعك دائماً الاستفسار عن الحافز" قال وولف لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عندما سُئِل حول تعليقات زافناور.

وأضاف: "أعتقد بأنّ يحقّ لك دائماً مراجعة والنظر للأشياء ومناقشتها مع "فيا" لمعرفة ما حصل بالفعل وكيف سارت الأمور".

وأكمل: "لهذا أحترم رغبة أستون مارتن في الاستفسار عن الأمر برمّته. ربّما نحن المستهدفون بذلك، وهم ضرر جانبي. لذا نعم، ذلك مقبول".

وخلال حديثه يوم الأحد بعد سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى مباشرةً قال زافناور بأنّه الآن "راضٍ جداً بأنّه تمّ اتباع جميع الخطوات الصحيحة" في عملية تغيير اللوائح.

"لا زلنا نخوض المحادثات" قال زافناور.

وأردف: "نحاول اكتشاف ماهي جميع الخطوات التي تمّ اتخاذها للتأكّد من القيام بالأمر بشكل صحيح وعادل. وهذا هو سبب المحادثات".

واختتم: "يجب أن يكون لدينا فهم جيّد للعملية برمّتها وأن نكون مسرورين من أنّ الأمر عادل حقّاً".