وولف: أرقام مرسيدس القياسية لن تمنحها الأفضلية في مواجهة تحديات 2021

أصبحت مرسيدس هذا الموسم أوّل فريق يفوز بستّة ألقاب ثنائية متتالية، وذلك بعدما عادلت رقم فيراري القياسي السابق بين موسمَي 2000 و2004 العام الماضي.

وكان ذلك يعني أيضاً أنّ مرسيدس ظلّت على القمة خلال فترة تغييرات القوانين، حيث حافظت على هيمنتها خلال التعديلات الكبيرة على قوانين الانسيابية لموسم 2017 ومن جديد عندما تغيّرت قوانين الجناح الأمامي لموسم 2019.

مع ذلك، فإنّ التعديلات الضخمة التي ستدخل على قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021، بما فيها التغييرات الجذرية على القوانين التقنية، تعني أنّ مرسيدس ستواجه أكبر اختبار لها حتّى الآن.

"سيُمثّل موسم 2021 تحديًا جديدًا تمامًا، كون القوانين ستنقلب رأسًا على عقب" قال وولف.

وأضاف: "ما يتواجد اليوم على صعيد قوانين الانسيابية لن يكون متواجدًا في 2021. إذ أعتقد بأنّ تلك قد تكون فرصة لنا كفريق من أجل أن نقوم بعمل لائق ونثبت أنّ بمقدورنا تجاوز تحدّي تغيير القوانين والخروج في القمّة مثلما فعلنا في الماضي".

وتابع: "لكن لا يوجد هنالك بكلّ تأكيد أيّ شعور بالاستحقاق، إذ أنّ أرقامنا القياسية لن تشتري لنا أيّة أفضليّة للمواسم المُقبلة. نحن متحمّسون للغاية لما هو قادم، إذ أتطلّع شخصيًا لموسم 2021".

وقد لعب أداء بطل العالم ستّ مرّات لويس هاميلتون دورًا أساسيًا في نجاح مرسيدس غير المسبوق، لكنّ قيادة وولف كانت عاملًا حيويًا في ذلك أيضاً.

وبالرُغم من أنّ موسم 2021 سيمثّل تحديًا جديدًا يشعل الحماسة في الفريق، لكنّ وولف سيكون بحاجة لدافع جديد لموسم 2020، حيث ستبقى القوانين مستقرة وربما ينتقل الإنتباه لجهة أخرى.

"في كلّ عام منذ 2014، حاولنا وضع أهداف تحفّزنا دومًا بشكل كبير" قال وولف.

وأكمل: "كان الهدف الكبير في 2019 هو الفوز باللقب الثنائي السادس، الأمر الذي لم يحدث من قبل في الفورمولا واحد، وعلى حسب معرفتنا لم يحدث من قبل في أيّة رياضة أخرى على مستوى بطولات العالم. كان ذلك هدفنا الذي أبقانا مستمرين. والذي ساعدنا كذلك في الأيام الصعبة من أجل أن نضغط في نهايات الأسبوع التي لم تسر على النحو متوقّع. إنّه أمر يُبقي على تعطّشنا على مدار العام بأكمله".

وقال وولف أنّ تصرّف مرسيدس مع تلك "الأيام الصعبة" كفريق قد أثار إعجابه على نحوٍ كبير.

"بوسعكم الشعور بالاختلاف في المزاج العام داخل المصنع بعد نهاية أسبوع سيئة، أو أخرى جيّدة" قال وولف.

وأردف: "لكنّ الحقيقة المفاجئة هي أنّني أشعر بضجّة كبيرة في المصانع بعد الجولات الصعبة".

واختتم: "الأيام التي نخفق فيها هي التي تجعلنا نشعر بالحاجة للضغط أكثر والعمل بذكاء، إذ أستمتع بذلك عند عودتي للعمل يوم الاثنين ومراجعة كلّ الأمور والخوض في كلّ التفاصيل، ومن ثمّ نصعد ونرتقي من جديد".