وولف: أداء مرسيدس الحالي "غير مقبول تمامًا"

في ظل مواصلة الفريق سعيه نحو إجابات لمشاكل الارتدادات، خاض سائقه لويس هاميلتون واحدة من أسوأ حصص التصفيات في مسيرته على صعيد الوتيرة، حيث خرج من القسم الأول للتجارب التأهيلية على حلبة كورنيش جدة.

وتأهّل هاميلتون بالمركز الـ 16، لكنه سينطلق من المركز الـ 15 إثر انسحاب ميك شوماخر من المشاركة في السباق جرّاء حادثته العنيفة بالأمس.

ومع التقدّم الواضح لكل من ريد بُل وفيراري، ما تزال مرسيدس غير قادرة على استخلاص الأداء الذي تعتقد بأنه يوجد على سيارة "دبليو13"، إذ كان جورج راسل هو من حمل آمال الفريق بعبوره إلى القسم الثالث للتصفيات وتأهّله بالمركز السادس.

وبالحديث عن الموقع الذي تتواجد فيه مرسيدس حاليًا، أوضح وولف أنه غير منزعج من المعركة القوية التي يواجهها فريقه هذا العام بعد سنوات من الهيمنة - لكنه شدّد على أن الفريق بحاجة للتواجد عن قرب أكثر من المقدمة.

فقال: "أحبّذ المنافسة ودومًا ما أحببت ذلك الجانب. خضنا سلسلة مواسم قوية للغاية على مدار 8 أعوام تواجدنا خلالها في الطليعة، ليس على الدوام، لكننا تمكنا من إدارة وجودنا في الصدارة".

وأضاف: "لكن هذه المرة، أشعر بعض الشيء مثل 2013، عندما لم نكن على قدر المستوى مثل ريد بُل وعلى الأرجح مثل فيراري كذلك، لكننا واصلنا القتال وهذا ما أشعر أننا نخوضه في الوقت الحالي".

وتابع: "علينا أن نقاتل. أداؤنا الحالي غير مقبول تمامًا بكل تأكيد. نحن ثالث أسرع سيارة على المسار، وفي بعض الأحيان نتأخر عن ذلك مثل اليوم. لذا ليس خيارًا أن نبقى في ذلك الموقع".

وبالحديث عن المشاكل التي تواجه السيارة، قال وولف: "بوجه عام، يمكنني القول أنها ليست مشكلة واحدة. لدينا العديد من الأجزاء التي لا تعمل على نحوٍ جيد، والتي لا نفهم عدم تقديمها للأداء الكافي. وهذا ليس الموقع الذي نتوقع تواجد السيارة فيه".