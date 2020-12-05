وولف: أداء راسل لن يؤثر على محادثات عقد هاميلتون

يشارك راسل مع مرسيدس خلال مجريات جائزة الصخير الكبرى بدلاً من هاميلتون الذي أصيب بفيروس كورونا.

وتصدر راسل حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة على حلبة البحرين الدولية، لكنه سرعان ما قلل من نتيجة التجارب الحرة، واصفاً إياها "بالمضللة".

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه مرسيدس لتوقيع عقد جديد مع هاميلتون بطل العالم سبع مرات، والذي ينتهي عقده الحالي مع الفريق نهاية الموسم الجاري.

وأشار كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى أن أداء راسل الحالي "سيكون أداة رائعة" بيد مرسيدس يمكنها التأثير بها على المحادثات مع هاميلتون.

لكنّ وولف نفى مثل هذه التكهنات، فقال: "لقد ناقشنا تواجدَ راسل على متن السيارة، ونعلم ما يمثله لويس للفريق وما يمثله الفريق بالنسبة له".

وأكمل: "لن يتم استعمال مثل هذا الوضع بأي حال من الأحوال كأداة للتفاوض، سواء من قبله أو من قبلنا".

وتابع: "أياً كان ما سيحصل خلال هذه الجولة، فإنه لن يؤثر على مفاوضاتنا".

بالمقابل، أشار وولف إلى هاميلتون "ليس بأفضل حال" ضمن معركته مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وأنه يخضع لعزل ذاتي في البحرين.

وكشف وولف كذلك الأسبوع الماضي عن بدايات للمفاوضات حيال العقد الجديد، مشيراً لضرورة الاتفاق على التفاصيل، لكنه أكد أنه سينتظر تعافي هاميلتون قبل مواصلة المفاوضات.

فقال: "لقد تمّ دفع الجدول الزمني حتى يتعافى. نعلم ضرورة إكمال العقد، وكلانا يعلم ذلك".

واختتم: "الأولوية الآن تتمحور حول تعافيه وشفائه، ومن ثم سنلتقي على تطبيق ’زووم’ بهدف التوقيع".