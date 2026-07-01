شهد سباق النمسا تقلص الفارق في صدارة بطولة السائقين إلى 40 نقطة، بعدما حقق جورج راسل الفوز على حلبة ريد بُل رينغ، إثر انطلاقه من البول بوزيشن وسيطرته على مجريات السباق، مع صموده أمام ضغط متأخر من ماكس فيرستابن، بينما أنهى أنتونيللي السباق في المركز الثالث بعدما اقترب منهما في اللفات الأخيرة.

لكن أنتونيللي أضاع فرصة المنافسة على البول بوزيشن بعدما ألغى محاولته الأخيرة في التصفيات، معتقدًا أن الأعلام الصفراء المزدوجة قد رُفعت عقب حادث فيرستابن، في حين كانت الأعلام الصفراء الفردية فقط هي المرفوعة. وعلى النقيض، تعامل راسل مع الموقف بالشكل الصحيح، ليخطف مركز الانطلاق الأول في محاولته الأخيرة.

وانطلق أنتونيللي من المركز الرابع خلف راسل وسائقي فيراري، لكن السائق الإيطالي البالغ من العمر 19 عامًا اندفع بقوة في اللفات الأولى محاولًا تجاوز شارل لوكلير، وهو ما كلفه خسارة مركز لصالح ماكس فيرستابن، ليتراجع إلى المركز الخامس.

"المنعطفات الأولى هي التي خسر فيها السباق" قال وولف، مُضيفًا: "كان في وضعية هجوم كامل، وتأخر في الكبح عند المنعطف الأول، ثم المنعطف الثالث، ثم المنعطف الرابع".

وتابع: "لكن كما قلت، هذا بالضبط ما أتوقعه منه. وما حدث أمس في التصفيات بشأن الأعلام الصفراء لن يتكرر معه طوال حياته. لن يخطئ مرة أخرى في التمييز بين العلم الأصفر الفردي والمزدوج".

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وأكمل: "والأمر نفسه ينطبق على ما حدث اليوم في السباق. لقد أراد فقط أن يبقى قريبًا جدًا من جورج، وأن يكون خلفه مباشرة، وهذا ما كلفه خسارة مركز أو مركزين".

هذا واعترف أنتونيللي مباشرة بعد السباق بأخطائه، مؤكدًا أن اندفاعه الزائد حرمه من تحقيق نتيجة أفضل، قائلًا: "كنت متحمسًا أكثر من اللازم في اللفات الأولى، وبالتأكيد لم أقد السيارة بالشكل المطلوب".

وأردف: "ارتكبت الكثير من الأخطاء، وحتى في الفترة الأولى على إطارات الميديوم خسرت ثلاث أو أربع ثوانٍ بسبب هذه الأخطاء. كنت أعاني مع المكابح، لكن بعد تغيير الإطارات استعدت تركيزي، وعاد الإيقاع ليصبح قويًا جدًا. ومن المؤسف أنني دخلت أجواء المنافسة متأخرًا بعض الشيء".

كما أرجع أنتونيللي هذه الأخطاء إلى شعوره براحة زائدة بعد تصدره حصتي التجارب الحرتين يوم الجمعة، قبل أن يتحول ذلك إلى توتر خلال التصفيات.

فقال: "بدأت عطلة نهاية الأسبوع بصورة قوية جدًا، وأعتقد أن ذلك جعلني أخفف حدة تركيزي أكثر مما ينبغي. وعندما وصلت إلى التصفيات شعرت ببعض التوتر أثناء القيادة. كنا لا نزال في المقدمة، لكنني لم أشعر بأنني أقود السيارة بحرية أو بالمستوى الذي أريده".

واسترسل: "ما حدث في اللفة الأخيرة حدث بالفعل، لكنني كنت متأخرًا بعُشر ثانية فقط عن جورج، ولذلك ربما كنت سأنطلق من المركز الثاني، أو على الأقل قريبًا جدًا منه. الانطلاق من المركز الرابع جعل اللفة الأولى سيئة جدًا بالنسبة لي. وبعدها عانيت كثيرًا مع المكابح، وبدأت أرتكب المزيد من الأخطاء، ما تسبب في خسارة الكثير من الوقت".

واختتم: "الفترة الثانية كانت أفضل قليلًا، أما الفترة الثالثة فكانت قوية جدًا. كانت السرعة موجودة، لكنني لم أحقق النتيجة التي كنت أطمح إليها. لقد ارتكبت الأخطاء، ومن دونها ربما كانت لدي فرصة للمنافسة على المركز الثاني أو حتى الفوز. لكن من السهل قول ذلك الآن، والأهم هو التأكد من عدم تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى".