وولف: آودي قد توفّر قيمة أعلى من أندريتي كالفريق الـ 11 في الفورمولا واحد

قوبلت محاولات مايكل أندريتي لتوسيع عمليّاته إلى الفورمولا واحد بمقاومة شديدة من أغلب الفرق العشرة الحاليّة في البطولة.

وعبّرت الفرق عن مخاوفها من تشارك الجوائز الماليّة للبطولة مع فريقٍ آخر، وتشعر بأنّ ضريبة تمييع العائدات والبالغة 200 مليون دولار غير كافية، كون قيمة امتلاك فريق فورمولا واحد ارتفعت كثيرًا منذ اعتماد تلك القيمة، وذلك بعد تنامي الاهتمام العالمي بالبطولة واعتماد سقف النفقات الجديد.

لكن في اهتمام آودي بالانضمام إلى البطولة، يعتقد وولف مدير فريق مرسيدس أنّ حجم الصانع الألماني وقوّته التسويقيّة تجعله مناسبًا أكثر كالفريق الـ 11 عوضًا عن أندريتي، حتّى مع تحوّل الفريق الأمريكي ليُصبح قوّة عالميّة نشطة في مختلف البطولات مثل الإندي كار، والفورمولا إي، وإكستريم إي وسباقات السيارات الرياضيّة الأستراليّة.

وقال النمساوي: "أعتقد بأنّه أيًا كان الفريق الـ 11، فإنّه يحتاج لإثبات مدى إبداعه لهذه الرياضة".

وأكمل: "أندريتي اسمٌ رائع، وأعتقد بأنّهم قاموا بعملٍ استثنائي في الولايات المتّحدة. لكنّ هذه رياضة وهذا عملٌ ونحتاج لفهم ما يُمكنكم توفيره للرياضة".

وأردف: "وفي حال انضمّ مصنّع قطعٍ أصليّة أو مجموعة دوليّة إلى الفورمولا واحد وأثبت أنّه سيُنفق قدرًا معيّنًا للعمليّات، والتسويق في مختلف الأسواق، فمن الواضح أنّ هذا مقترحٌ بقيمة مختلفة لجميع الفرق الأخرى".

وقال وولف أنّ الفورمولا واحد ترغب بزيادة قيمتها على مدار الأعوام المقبلة ويعتقد بأنّ أيّ منضمٍ جديد يجب أن يُساهم في تلك العمليّة.

وقال: "نأمل زيادة القيمة من خلال الفرق العشرة، وبالتأكيد لن تزيد القيمة من خلال توفير امتيازٍ إضافي لمنضمّين جدد".

وإلى جانب آودي فإنّ شقيقتها في مجموعة فولكسفاغن بورشه تقترب من التوصّل إلى صفقة استحواذٍ على 50 بالمئة من ريد بُل ريسينغ في 20026 عند اعتماد قوانين المحرّكات الجديدة.

في الأثناء فإنّ هوندا شريكة ريد بُل الحاليّة، والتي غادرت الفورمولا واحد رسميًا لكنّها تواصل التعاون مع الحظيرة النمساويّة، تدرس العودة إلى البطولة بدءًا من 2026 مع انتقال البطولة إلى الوقود المستدام وتعزيز قيمة النظام الهجين في المحرّكات.