وندسور: "لو قام وولف بما يجب لانضمّ نيوي إلى مرسيدس"
شكّك بيتر وندسور مدير الفريق السابق في الفورمولا واحد، حول الطريقة التي تصرف بها توتو وولف مدير فريق مرسيدس، بعد عدم محاولات مرسيدس ضمّ عبقري التصميم آدريان نيوي.
أدريان نيوي، مدير القسم التقني لدى ريد بُل
الصورة من قبل: أليكسندر ترينيتز
نجحت مرسيدس بحصد ثلاثة انتصارات حتى الآن في موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد.
حيث حقق جورج راسل الفوز في النمسا مستفيداً من حادثة لاندو نوريس وماكس فيرستابن.
بينما أحرز لويس هاميلتون الفوز في سيلفرستون ومن ثم في سبا-فرانكورشان، بعد شطب نتيجة زميله راسل، ليرث المركز الأول.
ويبدو أن وتيرة مرسيدس باتت سريعة بما يكفي للمنافسة على مراكز منصة التتويج بشكل دوري.
ورغم هذه العودة المثيرة للإعجاب، لكن بيتر وندسور شكّك في قيادة وولف للفريق خلال بثّ على منصة "يوتيوب".
إذ وعند الإعلان عن خروج نيوي من صفوف ريد بُل العام المقبل، ظهرت الكثير من التكهنات حيال الوجهة التي سيتجه إليها عبقري التصميم.
لكن رغم ذلك، لم يتم ربطه بفريق مرسيدس، بل يبدو أنه سيتجه إلى أستون مارتن بعد عرض ضخم من لورانس سترول مالك الفريق.
ويرى وندسور أن وولف سيندم لعدم القيام بما يكفي لضم نيوي.
فقال: "لن يتجه نيوي إلى مرسيدس، وهذا ليس بالأمر الإيجابي فيما يتعلق بقيادة توتو وولف للفريق".
وأكمل: "لو قام توتو بعمله، لكان نيوي قد انضم إلى مرسيدس".
وأردف: "من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب مع مرسيدس، كان يجب عليه إقناع آدريان نيوي بالانضمام إلى الفريق".
واختتم: "حقيقة أنه لم يتم ربط آدريان على الإطلاق بفريق مرسيدس، لهي علامة استفهام كبيرة للغاية".
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