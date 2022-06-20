وقفة الصيانة البطيئة "صعّبت مهمّة" لوكلير في كندا

واجه سائق فيراري مهمّة التقدّم في الترتيب بعد انطلاقه من المركز الـ 19 نتيجة عقوبة تغييره لوحدة طاقته، لكنّه حقّق تقدّمًا قويًا مبكّرًا إلى أن علق خلف إستيبان أوكون قرب منتصف السباق.

ومع بقاء لوكلير لفترة أولى طويلة نتيجة انطلاقه على إطارات "هارد"، ما كان يعني افتقاره للوتيرة قرب نهاية فترته خلف أوكون، فإنّ وقفة الصيانة البطيئة من قبل طاقم فيراري تسبّبت في عودته في آخر قطار "دي آر اس" من أربع سيارات بقيادة لانس سترول.

وكلّفت تلك المشكلة لوكلير عدّة لفّات خلف سيارات بطيئة، وبالرغم من استفادته من سيارة الأمان المتأخّرة نتيجة حادث يوكي تسونودا، وهو ما سمح له بتجاوز ثنائيّ ألبين، إلّا أنّه تعيّن عليه الاكتفاء بالمركز الخامس.

نتيجة لذلك كان لوكلير منزعجًا حيال عدم تحقيق المزيد من التقدّم بسبب قطارات "دي آر اس" التي علق فيها ووقفة الصيانة البطيئة.

وقال في هذا الصدد: "لم تكن هناك مشكلة في القسم الأوّل من السباق على صعيد التماسك بشكلٍ عام. كان الجميع يتمتّع بنظام دي آر اس فحسب ولم أكن قادرًا على فعل أيّ شيء".

وأضاف: "لكنّني عانيت من مشكلة كبيرة في التماسك في الفترة الوسطى، لكنّ ذلك جاء لأنّ إستيبان كان على إطارات أجدد مني، وأنت تحتاج للإطارات بالخروج من المنعطف الـ 10. كان لديه تماسكٌ أفضل بكثيرٍ مني. لذا عانيت لاتّباعه هناك وكان ذلك محبطًا للغاية".

وأكمل: "ومن ثمّ واجهنا المشكلة في وقفة الصيانة، وهي ما صعّبت مهمّتي أكثر. لأنّني عدت خلف أربع سيارات مع قطار دي آر اس آخر وتعيّن عليّ أن أكون أكثر عدائيّة بعد ذلك للتجاوز. لذا أجل، بالنظر إلى كلّ ذلك، فإنّ المركز الخامس كان الأفضل".

ويشعر لوكلير أنّه من دون مشاكله في السباق، فإنّه كان ليكون قادرًا على منافسة ثنائيّ مرسيدس، حيث حلّ لويس هاميلتون على منصّة التتويج أمام زميله جورج راسل.

وقال سائق فيراري: "كان الوضع ليتغيّر كثيرًا من دون تلك الأشياء. أعتقد بأنّه بالنسبة للفترة الوسطى فلم يكن بوسعنا فعل أيّ شيء على نحوٍ أفضل. كان ذلك وضعًا وجدنا فيه أنفسنا".

وأكمل: "من الواضح أنّ وقفة الصيانة كلّفتنا قليلًا اليوم".

وأصبح سائق فيراري متأخّرًا بـ 49 نقطة عن ماكس فيرشتابن الفائز بسباق كندا على صعيد الترتيب العام، بينما يفصل سيرجيو بيريز الثنائيّ بتقدّمه على لوكلير بثلاث نقاط بعد انسحابه من سباق مونتريال، لكنّ أصيل موناكو لا يزال متفائلًا حيال قدرته على منافسة ريد بُل في السباقات المقبلة.

وقال سائق فيراري: "يُحفّزني ذلك لأنّني أعلم وتيرة سيارتنا بالطبع. لست قلقًا، وأنا متحفّزٌ جدًا بحصولي أخيرًا على عطلة نهاية أسبوع نظيفة وإظهار أنّنا هنا وأنّنا أقوياء".

وأكمل: "لذا أجل، آمل أن نفعل ذلك في سيلفرستون. يُمكننا أن نرى كذلك أنّ ريد بُل واجهت بعض المشاكل اليوم، لذا أجل، ستلعب الموثوقيّة دورها".

ثمّ تابع: "لكنّ ما نحتاجه في كلّ مرّة نواجه فيها عطلة نهاية أسبوعٍ صعبة مثل هذه هو جمع بعض النقاط الجيّدة وذلك ما فعلناه اليوم".