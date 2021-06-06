تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / خصائص أنظمة الكبح قد تكون السبب وراء بعض الحوادث في باكو التالي / فيراري خططت لاستغلال عامل السحب من هاميلتون لمنح لوكلير قطب الانطلاق الأول في باكو
فورمولا 1 أخبار

وفاة منصور عجّة عن عمر يناهز الـ 68 عامًا

أعلنت شركة مكلارين صباح اليوم الأحد وفاة أحد مساهميها منذ العام 1984، رجل الأعمال السعودي منصور عجّة في منزله في مدينة جنيف السويسرية.

وفاة منصور عجّة عن عمر يناهز الـ 68 عامًا

ولِد عجّة في العام 1952، إذ كان رجل أعمال لامعًا حيث امتلك جزءًا من أسهم مجموعة "تاغ" العالمية الشهيرة قبل أن يستحوذ على أسهم في مجموعة مكلارين في وقتٍ لاحق.

وبينما كان عجّة معروفًا في أوساط الفورمولا واحد بمساهماته الطويلة مع مكلارين، إلّا أنّ بدايته في عالم الرياضة كانت مع ويليامز، حيث أسس والده شركة "تاغ" الاستثمارية والتي أصبحت داعمًا لويليامز في 1979.

بعد ذلك، تواصل رون دينيس رئيس مكلارين حينها مع عجّة في نهاية العام 1981 مع رؤية بأن تصبح "تاغ" شريكًا في فريقه، وتم التوصل لاتفاق تضمّن تمويل محرك بورشه التوربيني.

وباتت تلك الشراكة ناجحة للغاية، حيث هيمن نيكي لاودا وآلان بروست على مقاليد بطولة العالم للفورمولا واحد في 1984.

ولاحقًا في ذلك العام، بات عجّة أكبر حاملي الأسهم في مكلارين مع تقدّم الفريق وإحرازه للمزيد من بطولات العالم.

جديرٌ بالذكر أنّ عجّة قد عانى صحيًا في أواخر 2013، حيث خضع لزراعة مزدوجة للرئة، لكن وبالرُغم من دعودته إلى كامل صحته ومواصلة عمله مع مكلارين، إلّا أنه في 2020 سلّم مكانه في مجلس إدارة الفريق لنجله سلطان.

وظلّ عجّة متابعًا شغوفًا للفورمولا واحد، حيث صرّح في حوار له مع أوتوسبورت في 2017 بأنّ شراكته مع مكلارين جعلته يشعر كجزء من العائلة.

المشاركات
التعليقات
خصائص أنظمة الكبح قد تكون السبب وراء بعض الحوادث في باكو

المقال السابق

خصائص أنظمة الكبح قد تكون السبب وراء بعض الحوادث في باكو

المقال التالي

فيراري خططت لاستغلال عامل السحب من هاميلتون لمنح لوكلير قطب الانطلاق الأول في باكو

فيراري خططت لاستغلال عامل السحب من هاميلتون لمنح لوكلير قطب الانطلاق الأول في باكو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

2
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟

3
فورمولا 1

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟

25دقيقة
4
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو

5
فورمولا 1

ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو

أحدث الأخبار
ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟
فورمولا 1

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟

25د
تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل
فورمولا 1

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

ماسي: لم يكن هناك سبب يمنع إعادة انطلاق سباق باكو بعد العلم الأحمر
فورمولا 1

ماسي: لم يكن هناك سبب يمنع إعادة انطلاق سباق باكو بعد العلم الأحمر

أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

الأكثر شعبية اليوم

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو

ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو

هاميلتون فعّل "الزرّ السحريّ" عن طريق الخطأ في سباق باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون فعّل "الزرّ السحريّ" عن طريق الخطأ في سباق باكو

لوكلير: فيراري لم "تسرق" قطب الانطلاق الأوّل في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: فيراري لم "تسرق" قطب الانطلاق الأوّل في باكو

لوكلير خسر الصدارة لهاميلتون في باكو بعد أن تفادى غصن شجرة
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير خسر الصدارة لهاميلتون في باكو بعد أن تفادى غصن شجرة

أحدث الأخبار

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.