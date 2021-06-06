وفاة منصور عجّة عن عمر يناهز الـ 68 عامًا

ولِد عجّة في العام 1952، إذ كان رجل أعمال لامعًا حيث امتلك جزءًا من أسهم مجموعة "تاغ" العالمية الشهيرة قبل أن يستحوذ على أسهم في مجموعة مكلارين في وقتٍ لاحق.

وبينما كان عجّة معروفًا في أوساط الفورمولا واحد بمساهماته الطويلة مع مكلارين، إلّا أنّ بدايته في عالم الرياضة كانت مع ويليامز، حيث أسس والده شركة "تاغ" الاستثمارية والتي أصبحت داعمًا لويليامز في 1979.

بعد ذلك، تواصل رون دينيس رئيس مكلارين حينها مع عجّة في نهاية العام 1981 مع رؤية بأن تصبح "تاغ" شريكًا في فريقه، وتم التوصل لاتفاق تضمّن تمويل محرك بورشه التوربيني.

وباتت تلك الشراكة ناجحة للغاية، حيث هيمن نيكي لاودا وآلان بروست على مقاليد بطولة العالم للفورمولا واحد في 1984.

ولاحقًا في ذلك العام، بات عجّة أكبر حاملي الأسهم في مكلارين مع تقدّم الفريق وإحرازه للمزيد من بطولات العالم.

جديرٌ بالذكر أنّ عجّة قد عانى صحيًا في أواخر 2013، حيث خضع لزراعة مزدوجة للرئة، لكن وبالرُغم من دعودته إلى كامل صحته ومواصلة عمله مع مكلارين، إلّا أنه في 2020 سلّم مكانه في مجلس إدارة الفريق لنجله سلطان.

وظلّ عجّة متابعًا شغوفًا للفورمولا واحد، حيث صرّح في حوار له مع أوتوسبورت في 2017 بأنّ شراكته مع مكلارين جعلته يشعر كجزء من العائلة.