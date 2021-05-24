وفاة ماكس موزلي رئيس "فيا" السابق

لعب البريطاني دور رئيس "فيا" في الفترة الممتدّة بين 1993 و2009 وكان الرجل الأقوى في عالم رياضة المحرّكات حينها.

وبعد تدرّبه كمحامٍ، كان موزلي سائق سباقات هاوٍ في عالم السيارات الرياضيّة ولاحقًا في الفورمولا 2 حيث شارك في سباق هوكنهايم 1968 الذي توفّي فيه جيم كلارك.

واعتزل البريطاني القيادة في 1969 وأسّس شركة مارش للهندسة التي أصبحت لاحقًا من أحد أكثر مصنّعي سيارات السباق شهرة.

وانطلقت منذ ذلك الحين جذور علاقته بالفورمولا واحد إلى أن ترأس "فيا" في 1993 عند مغادرة جون-ماري باليستر.

وعمل موزلي بشكل مكثّف على تحسين مستويات السلامة منذ وفاة رولاند راتزنبرغر وآيرتو سينا ضمن جائزة سان مارينو الكبرى 1994.