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وفاة كارلوس روتمان سائق الفورمولا واحد السابق عن عمر 79 عاماً

فارق كارلوس روتمان - وصيف البطل لموسم 1981 في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد - الحياة عن عمر 79 عاماً، وذلك بعد أن كان في المستشفى لفترة تجاوزت الشهر.

وفاة كارلوس روتمان سائق الفورمولا واحد السابق عن عمر 79 عاماً

تدهورت حالة النجم الأرجنتيني خلال الأيام السابقة بعد أن عانى المزيد من النزوف ضمن قسم العناية المشدّدة في مستشفى مدينة سانتا فيه الأرجنتينية.

ودخل سائق الفورمولا واحد السابق والسيناتور الأرجنتيني الحالي، إلى المستشفى يوم 30 مايو/أيار ونُقل إلى وحدة العناية المشدّدة في 21 يونيو/حزيران، ليبقى فيها حتى وفاته.

وكان روتمان قد أمضى سابقاً 17 يوماً في المستشفى خلال شهر مايو. حيث دخل بسبب فقر الدم والتجفاف إذ تفاقمت مشاكله بسبب نزف هضميّ وتدهور في وظيفة الكلية.

وتعود هذه المشاكل إلى معاناته من سرطان في الكبد شُخّص به عام 2017.

وتعتبر وفاة روتمان خسارة كبيرة للأرجنتين، حيث يعتبر أكثر سائقيها نجاحاً بعد خوان مانويل فانجيو بطل العالم خمس مرات في الخمسينات.

ولمع نجمه على مدار عشر سنوات في عالم السباقات ضمن ما يعتبر إحدى أكثر الفترات تنافسية في تاريخ الفورمولا واحد، وقاد مع فرق مثل برابهام، فيراري، لوتس وويليامز، وأحرز الفوز بـ 12 سباقاً.

Carlos Reutemann, Brabham BT44B

Carlos Reutemann, Brabham BT44B

Photo by: David Phipps

ويمتلك في جعبته 46 منصة تتويج، ستة أقطاب انطلاق أولى، وسجل اللفة الأسرع في ستة سباقات، كما انطلق من الصف الأول 22 مرة، وأنهى ضمن مراكز النقاط 66 مرة في حقبة كان خلالها السائقون الستة الأوائل فقط يُمنحون النقاط.

في 1981، وعندما كان ينافس مع ويليامز اقترب روتمان من اللقب بفارق نقطة واحدة فقط بعد أن تصدر معظم الموسم، ليخسر في النهاية لصالح البرازيلي نيلسون بيكيه. كما حقق المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين، ثلاث مرات في 1975 - 1978 و1980 مع برابهام، فيراري وويليامز على التوالي.

وبعد اعتزاله الفورمولا واحد بعد أول سباقين من موسم 1982 - وبعد مشاركتين كذلك في بطولة العالم للراليات مع منصتي تتويج في الأرجنتين موسمي 1980 و1985 - وجّه روتمان تركيزه صوب العمل السياسي في بلاده.

واستلم منصب المحافظ مرتين، لمحافظته سانتا فيه، وفي 2003 عُرضت عليه فرصة الترشح لرئاسة الأرجنتين، لكنه رفض ذلك. وبات ضمن مجلس الشيوخ منذ ذلك العام وحتى وفاته.

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