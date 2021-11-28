وفاة فرانك ويليامز عن عمر 79 عامًا

نُقل ويليامز إلى المستشفى يوم الجمعة وفق بيانٍ أصدره الفريق، وتوفّي صباح اليوم الأحد.

وكان فرانك السائق السابق قد أسّس فريقه الخاص في الفورمولا واحد في 1977، وأصبح أحد أكثر المصنّعين نجاحًا في تاريخ الفورمولا واحد، حيث حقّق الفريق تسعة ألقابٍ للصانعين، وسبعة للسائقين، وما مجموعه 114 انتصارًا.

فبعد أن شكّل تحالفًا مع مديره التقنيّ طويل الأمد باتريك هيد، برز فريق ويليامز في الواجهة في غضون بضعة أعوام.

وبدأت النجاحات عبر تحقيق كلاي ريغازوني للفوز الأوّل ضمن جائزة بريطانيا الكبرى 1979، بينما جاء اللقب المزدوج الأوّل للسائقين والصانعين في العام التالي من خلال ألان جونز.

وتتالت الألقاب إثر ذلك مع كلٍ من كيكي روزبرغ، ونيلسون بيكيه، ونايجل مانسل، وألان بروست ودايمن هيل، وأخيرًا جاك فيلنوف.

وبالرغم من النجاحات على المسار، واجه ويليامز تحدياته الشخصيّة الخاصة بعد أن أصبح مقعدًا نتيجة حادثٍ قرب حلبة بول ريكار الفرنسيّة في 1986.

لكنّه لم يسمح لإعاقته بالتأثير على تركيزه على فريقه وعمله، حيث لعب هو وفريقه دورًا جوهريًا في أعوام تضخّم شعبيّة البطولة نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات.

كما عانى ويليامز من تراجيديا أخرى في 1994 عندما لقي آيرتون سينا مصرعه في حادث على متن سيارة الفريق خلال جائزة سان مارينو الكبرى، لتحمل كلّ سيارة من سيارات الفريق منذ ذلك الحين شعار الراحل البرازيلي عليها.

وبعد انسحابه من مجلس إدارة الفريق في 2012، سلّم ويليامز العديد من المسؤوليات لابنته كلير التي أصبحت نائبة مدير الفريق.

لكن مع تنامي التكاليف في الفورمولا واحد والتحديات التنافسيّة المرتبطة بها، قرّرت عائلة ويليامز بيع الفريق إلى دوريلتون كابيتال في سبتمبر 2020.

وفي حين أنّ الفريق واصل العمل تحت الملكيّة الجديدة، تعهّدت الشركة بالإبقاء على اسم ويليامز المتعارف عليه في أروقة الفورمولا واحد.

وجاء في بيانٍ من الفريق: "كان فرانك أسطورة حقيقيّة وأيقونة في رياضتنا. تُسجّل وفاته نهاية حقبة في فريقنا ورياضتنا".

وأضاف: "كان فريدًا من نوعه ورائدًا حقيقيًا. بالرغم من التحديات الجمة في حياته، فإنّه قاد الفريق إلى 16 لقبًا عالميًا، ليجعلنا من بين أكثر الفرق نجاحًا في تاريخ الرياضة".