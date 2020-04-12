وفاة ستيرلينغ موس أسطورة سباقات الفورمولا واحد

تُوفّي موس - الذي فاز بـ 16 جائزة كبرى في مسيرته في الفورمولا واحد - عن عُمر 90 عامًا خلال الساعات الأولى من صباح الأحد.

المزيد من التفاصيل بعد قليل...

ملفات فيديو ذات صلة