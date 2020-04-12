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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وفاة ستيرلينغ موس أسطورة سباقات الفورمولا واحد

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وفاة ستيرلينغ موس أسطورة سباقات الفورمولا واحد
من قبل:
12-04-2020

تُوفّي السير ستيرلينغ موس أسطورة سباقات بطولة العالم للفورمولا واحد ورياضة المحرّكات بعد معاناة طويلة مع المرض.

تُوفّي موس - الذي فاز بـ 16 جائزة كبرى في مسيرته في الفورمولا واحد - عن عُمر 90 عامًا خلال الساعات الأولى من صباح الأحد.

المزيد من التفاصيل بعد قليل...

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الكاتب مروان الوافي

منصة السباق

جائزة بلجيكا الكبرى

جائزة بلجيكا الكبرى

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