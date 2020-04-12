وفاة ستيرلينغ موس أسطورة سباقات الفورمولا واحد
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تُوفّي السير ستيرلينغ موس أسطورة سباقات بطولة العالم للفورمولا واحد ورياضة المحرّكات بعد معاناة طويلة مع المرض.
تُوفّي موس - الذي فاز بـ 16 جائزة كبرى في مسيرته في الفورمولا واحد - عن عُمر 90 عامًا خلال الساعات الأولى من صباح الأحد.
المزيد من التفاصيل بعد قليل...
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الكاتب
|مروان الوافي
وفاة ستيرلينغ موس أسطورة سباقات الفورمولا واحد
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منصة السباق
١٠ يونيو - ١٢ يونيو
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