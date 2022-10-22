وفاة ديتريش ماتيشيتز مالك ريد بُل عن عمر يناهز 78 عامًا

كان رجل الأعمال النمساوي - الذي أسس شركة مشروبات الطاقة في 1984 - العامل الحاسم في دخولة العلامة إلى الفورمولا واحد.

وامتلك ماتيشيتز 49 بالمئة من علامة مشروبات الطاقة وكان القوة الدافعة لدخولها عالم السباقات، وذلك في أواسط تسعينات القرن الماضي.

ودخلت ريد بُل غمار الفورمولا واحد للمرة الأولى في 1995 ضمن شراكة مع ساوبر قبل أن ينتهي ذلك التعاون في 2001.

وفي نوفمبر 2004، اشترى ماتيشيتز فريق جاغوار ريسينغ وأنشأ فريق ريد بُل ريسينغ، وفي ذات العام اشترى كذلك حلبة أيه1-رينغ في النمسا، وأكمل تحديثات كبيرة عليها وأسماها ريد بُل رينغ وأعاد فتحها في مايو 2011.

وبعد ذلك بعام تشارك مع غيرهارد بيرغر لشراء فريق ميناردي وتمت إعادة تسميته إلى تورو روسو.

هذا وفازت ريد بُل بأولى بطولاتها في الفورمولا واحد في 2010 مع سيباستيان فيتيل وأحرزت اللقبين في ذاك العام وفي المواسم الثلاثة التالية.