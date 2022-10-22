وفاة ديتريش ماتيشيتز مالك ريد بُل عن عمر يناهز 78 عامًا
فارق ديتريش ماتيشيتز الشريك المؤسس لريد بُل الحياة عن عمر يناهز 78 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.
كان رجل الأعمال النمساوي - الذي أسس شركة مشروبات الطاقة في 1984 - العامل الحاسم في دخولة العلامة إلى الفورمولا واحد.
وامتلك ماتيشيتز 49 بالمئة من علامة مشروبات الطاقة وكان القوة الدافعة لدخولها عالم السباقات، وذلك في أواسط تسعينات القرن الماضي.
ودخلت ريد بُل غمار الفورمولا واحد للمرة الأولى في 1995 ضمن شراكة مع ساوبر قبل أن ينتهي ذلك التعاون في 2001.
وفي نوفمبر 2004، اشترى ماتيشيتز فريق جاغوار ريسينغ وأنشأ فريق ريد بُل ريسينغ، وفي ذات العام اشترى كذلك حلبة أيه1-رينغ في النمسا، وأكمل تحديثات كبيرة عليها وأسماها ريد بُل رينغ وأعاد فتحها في مايو 2011.
وبعد ذلك بعام تشارك مع غيرهارد بيرغر لشراء فريق ميناردي وتمت إعادة تسميته إلى تورو روسو.
هذا وفازت ريد بُل بأولى بطولاتها في الفورمولا واحد في 2010 مع سيباستيان فيتيل وأحرزت اللقبين في ذاك العام وفي المواسم الثلاثة التالية.
فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الثالثة في أوستن
ساينز يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل بعد معركة ثلاثيّة ناريّة في أوستن
أحدث الأخبار
فيرستابن يهدي فوزه في أوستن إلى روح ماتيشيتز بعد حسم ريد بُل لقب الصانعين
أبدى ماكس فيرستابن سعادة بالغة إثر حصد ريد بُل لقب الصانعين لهذا الموسم بقوة وسيطرة عبر الفوز بسباق أوستن، كما أهدى فوزه إلى روح مؤسس الشركة الراحل ديتريش ماتيشيتز.
سترول "ترك مساحة كبيرة" لألونسو خلال حادثهما في أوستن
قال لانس سترول أنّه ترك "مساحة كبيرة" لفرناندو ألونسو عندما جمعتهما حادثة في سباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا واحد.
فيرشتابن يتجاوز وقفة الصيانة الكارثيّة ويحرم هاميلتون الفوز في أوستن
أحرز ماكس فيرشتابن فوزًا جديدًا بعد أن تغلّب هذه المرّة على غريمه السابق لويس هاميلتون على إثر مواجهته لوقفة صيانة كارثيّة في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا واحد، ليحرم بذلك مرسيدس من فرصة تحقيق فوزها الأوّل هذا الموسم.
تغطية سباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2022
تغطية نصية مباشرة لأحداث سباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا واحد.