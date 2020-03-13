وضع 14 فردًا من فريق مكلارين في الحجر الصحي بأستراليا

أعلن الفريق مساء يوم الخمس عن إصابة أحد أفراد طاقمه بفيروس كورونا مما دفعه إلى الانسحاب من سباق جائزة أستراليا الكبرى.

وقد أدّت المحادثات التي جرت بين الفرق والمعنيين على البطولة في إلغاء الجولة الافتتاحية من الموسم.

وكشف فريق مكلارين بأنه وضع 14 فردًا في الحجر الصحي في الفندق بمدينة ملبورن، إذ جاء في البيان الذي نشره على موقعه الرسمي "لقد تمّ وضع 14 فردًا من طاقمنا، بالإضافة إلى حالة الإصابة المؤكدة، في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في الفندق وفقًا لتوجيهات السلطات الصحية المحلية".

وأضاف "هؤلاء الأفراد كانوا على احتكاك بالشخص الذي أصيب بفيروس كورونا. ويتمّ دعمهم من قبل كبار موظفي الفريق الذين سيبقون معهم خلال فترة الحجر الصحي. سيتمّ إخضاع أيّ أعضاء آخرين تظهر عليهم الأعراض للفحوص وعزلهم ذاتيًا".

وتابع "تمّ السماح للأعضاء الآخرين بالعودة إلى الحلبة لتوضيب المعدات قبل السفر إلى المملكة المتحدة. وبمجرد وصولنا، لن يتمّ السماح لأعضاء فريق السباقات بالدخول إلى مركز مكلارين للتكنولوجيا لمدة 14 يومًا كإجراء وقائي".