وضع الخط المستقيم، السوبركلبينغ وغيرها: دليلك الكامل لمصطلحات الفورمولا 1 في 2026

تدخل الفورمولا 1 حقبة جديدة في 2026 بسبب التغييرات الشاملة في القوانين، والتي تُعد على الأرجح الأكبر في تاريخ البطولة، مع تعديلات طالت الهيكل ووحدة الطاقة.

أصبح هيكل سيارة الفورمولا 1 أخف بحوالي 32 كجم مع ارتكازية أقل بكثير، بينما بات المحرك يعتمد بدرجة أكبر على الطاقة الكهربائية مع توزيع شبه متساوٍ للقوة بنسبة تقارب 50:50 مع محرك الاحتراق الداخلي.

كما ظهرت تغييرات أخرى خلال تجارب ما قبل الموسم في برشلونة والبحرين، وهذه أبرز المصطلحات التي ستتردد في الجولات الأولى من 2026.

الانسيابية النشطة Active aerodynamics

على مدى 14 عامًا، اعتمدت الفورمولا 1 على نظام تقليل السحب المعروف باسم الدي آر اس، والذي كان يفتح شفرات الجناح الخلفي عند الاقتراب أقل من ثانية من السيارة الأمامية لتسهيل التجاوز. أما الآن، فتشمل الانسيابية النشطة الجناحين الأمامي والخلفي، وتنقسم إلى "وضع الخط المستقيم" و"وضع المنعطفات".

في "وضع الخط المستقيم"، يُفتح الجناحان بزاوية هجوم أقل لتقليل السحب، وينضم الجناح الأمامي إلى الخلفي لتحسين الثبات. وعند رفع القدم استعدادًا للمنعطف، تعود الأجنحة إلى وضع الارتكازية الأعلى، ما يعني أنه لا يمكن أن تبقى مفتوحة أثناء المنعطف.

ويختلف ذلك عن الدي آر اس، إذ كان يُستخدم فقط عند الاقتراب أقل من ثانية من السيارة الأمامية، بينما يمكن استخدام "وضع الخط المستقيم" و"وضع المنعطفات" طوال سباق الجائزة الكبرى، مع مناطق محددة على كل حلبة يُسمح فيها باستخدام الوضع على الخط المستقيم، فيما يُستخدم وضع المنعطفات في بقية أجزاء الحلبة.

الأرضيات المسطحة Flat floors

في الحقبة السابقة من القوانين بين 2022 و2025، اعتمدت الفورمولا 1 على السيارات ذات التأثيرات الأرضية والتي تضمنت أنفاق فينتوري في الأرضية لتسريع تدفق الهواء وخلق ضغط منخفض. أما في 2026، فتعود الأرضيات المسطحة بتصميم أبسط ينتج ارتكازية أقل بكثير.

ليام لاوسون، من فريق ريسينغ بولز، إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور غيتي

وضع التجاوز Overtake mode

البديل الفعلي للدي آر اس هو "وضع التجاوز"، والذي لا يمكن استخدامه إلا عند الاقتراب أقل من ثانية من السيارة الأمامية وفي مناطق محددة من الحلبة. ويعمل فعليًا كزر "الدفع للتجاوز"، حيث يُبقي السيارة عند الحد الأقصى 350 كيلوواط لفترة أطول.

وضع التعزيز "البووست" Boost mode

"وضع البووست" هو زر يدوي على المقود يفعّل إعدادًا جديدًا في وحدة الطاقة. قد يكون هذا الإعداد مخصصًا من الفريق، أو يمنح السائق استخدام الطاقة الإضافية التي تم حصادها عبر نظام استعادة الطاقة. وعلى عكس وضع التجاوز، يمكن استخدامه عند الهجوم أو الدفاع.

إعادة الشحن Recharge

يُعد هذا الجانب الأكثر إثارة للجدل في قوانين 2026، إذ يشير ببساطة إلى قيام السائقين بإعادة شحن البطارية لضمان توفر طاقة كافية طوال اللفة. ومع الاعتماد الأكبر على الكهرباء، ستلعب إعادة الشحن دورًا أكبر في سباقات الجائزة الكبرى، وقد وصف ماكس فيرستابن الفورمولا 1 الجديدة بأنها "فورمولا إي بمنشطات".

ومن أسباب هذا الوصف أن إحدى طرق إعادة الشحن ستكون عبر خفض السرعة على الخط المستقيم أو رفع القدم قبل المنعطف، ورغم أن ذلك يتعارض مع ما اعتاد عليه السائقون، فقد يكون ضروريًا لتحقيق زمن أفضل إجمالًا.

وبناءً على ذلك، سيتم تصنيف الحلبات ضمن الروزنامة إلى "غنية بالطاقة" حيث يسهل شحن البطارية، غالبًا بسبب طبيعتها البطيئة، و"فقيرة بالطاقة" مثل مونزا حيث يكون الأمر أصعب.

الحصاد الكامل للطاقة "السوبركلبينغ" Superclipping

برز هذا المصطلح خلال تجارب البحرين، ويشير إلى قدرة السيارات على استعادة الطاقة أثناء الضغط الكامل على دواسة الوقود، غالبًا في نهاية الخط المستقيم أو في المنعطفات السريعة. يحدث ذلك عندما يكون نظام استعادة الطاقة الحركية "إم جي يو-كي" في وضع الحصاد، حيث يتم سحب جزء من الطاقة التي كانت ستذهب إلى العجلات الخلفية لتخزينها واستخدامها لاحقًا خلال اللفة، مع انخفاض بسيط في السرعة.

وبموجب قوانين 2026، يقتصر الحد الأقصى للحصاد الكامل على 250 كيلوواط، لكن أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين كشف أن الفرق اختبرت حدًا يبلغ 350 كيلوواط في اليوم الأخير من تجارب البحرين، لتجنب الحاجة إلى رفع القدم من أجل توليد الحد الأقصى من الطاقة.

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

نسبة الانضغاط Compression ratio

مصطلح آخر تكرر كثيرًا قبل موسم 2026 هو "نسبة الانضغاط"، وهي النسبة بين حجم أسطوانة المحرك عندما يكون المكبس في أدنى نقطة وحجمها عندما يكون في أعلى نقطة. في 2026، خُفضت من 18:1 إلى 16:1.

لكن تبين أن مرسيدس وجدت ثغرة في القوانين عبر المادة C5.4.3، التي تنص على أن الاختبار الثابت عند درجة حرارة محيطة هو الطريقة الوحيدة لقياس النسبة. واستطاعت مرسيدس رفع نسبة الانضغاط أثناء تشغيل المحرك قبل إعادتها إلى وضعها الطبيعي عند القياس.

وأثار ذلك احتجاجًا من بقية مصنعي وحدات الطاقة الأربعة، الذين اعتبروا أن ذلك يمنح مرسيدس أفضلية غير عادلة. ورغم نفي العلامة الألمانية ذلك، فقد جرى حسم المسألة عبر تعديل طريقة القياس، مع دخول التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو.

تأخر استجابة الشاحن التوربيني "التوربو" Turbo lag

موضوع آخر مثير للجدل في 2026 هو انطلاقة السباقات، التي أصبحت أكثر تعقيدًا بعد إزالة نظام استعادة الطاقة الحرارية "إم جي يو-إتش". إذ كان هذا النظام يحول غازات العادم الساخنة إلى طاقة كهربائية ويساعد على تسريع الاستجابة بشكل فوري.

الآن، ومع غيابه، يتعين على السائقين رفع عدد لفات المحرك أكثر من السابق ولمدة تصل إلى 10 ثوانٍ لتجهيز التوربو والتغلب على تأخر الاستجابة. ويُقصد بتأخر استجابة التوربو الفاصل الزمني بين الضغط على دواسة الوقود والحصول على طاقة فعلية من التوربو.

وأي خطأ طفيف في توقيت الإجراء الجديد قد يؤدي إلى تفعيل نظام منع التوقف، ما يجعل إتقان انطلاقة السباق عنصرًا حاسمًا في الجولات الأولى.

إخفاء الأداء Sandbagging

جانب آخر يستحق المتابعة في الجولات الافتتاحية من 2026 هو من قام بإخفاء الأداء خلال التجارب. ويُقصد بذلك تعمد فريق أو سائق تقديم أداء أقل في التجارب لإخفاء إمكانياته الحقيقية، إذ إن الكشف المبكر عن كل شيء قد يدفع المنافسين إلى نسخ بعض مكونات السيارة، ما يقلل من أفضلية العمل الذي أُنجز خلال فترة الشتاء.

ويمكن تنفيذ إخفاء الأداء بطرق مختلفة، مثل استخدام وقود أكثر، أو إطارات أقسى، أو رفع القدم عمدًا أثناء اللفة.